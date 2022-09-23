Гидрографическое предприятие завершило съемку рельефа дна в проливе Вилькицкого

С августа по сентябрь специалисты Гидрографического предприятия выполнили съемку рельефа дна пролива Вилькицкого в объёме 2,2 тыс. линейных км. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

С гидрографической точки зрения пролив Вилькицкого — один из самых сложных участков. «Дело в том, что гидрографические работы в проливе можно проводить в очень короткий период времени — начиная с третьей декады августа и не более трех недель. Остальное время пролив покрыт льдом, без ледокольной проводки пройти крайне сложно. Благодаря оперативной организации работ нам удалось провести съемку рельефа дна в безледовый период за 14 дней», — пояснил начальник отдела комплексной гидрографической экспедиции Гидрографического предприятия Михаил Ращупкин.

Пролив Вилькицкого — важнейший участок судоходства, через который одновременно проходят основная и высокоширотная трассы Северного морского пути. Данные по промерам были обновлены впервые с 1964 года.

Согласно плану навигационно-гидрографического обеспечения акватории Севморпути на 2022 год, общий объем исследований составит 45,2 тыс. линейных км за год. В 2021 году была проведена съемка 41,5 тыс. линейных км., тем самым Гидрографическое предприятие выполнило рекордный в истории современной России объем исследований акватории Севморпути. Несмотря на сложные гидрометеорологические и ледовые условия навигации прошлого года, в части гидрографических работ план НГО был выполнен на 102,5%.

Фото с сайта Гидрографического предприятия