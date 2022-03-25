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Для Морспасслужбы строят «Певек»
25.03.2022

Для Морспасслужбы строят «Певек»

    • На Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) прошла церемония закладки киля многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 7 МВт проекта MPSV06M. Заказчиком строительства выступает ФКУ «Дирекция государственного заказчика», будущим эксплуатантом станет Морская спасательная служба.

    По информации Морспасслужбы, многофункциональное аварийно-спасательное судно мощностью 7 МВт с классом Icebreaker 6 неограниченного района плавания строится по проекту Морского инженерного бюро. Портом приписки судна станет Мурманск, а основными районами эксплуатации – акватории Северного морского пути. Судну будет присвоено название «Певек».

    В настоящее время два судна этого проекта «Берингов пролив» и «Мурман» успешно выполняют задачи аварийно-спасательной готовности в составе флота Морспасслужбы, прежде всего в северных морях. Новое судно будет построено по модернизированному проекту. В сравнении с предыдущими судами проект MPSV06М переработан на соответствие правилам Российского морского регистра 2021 года и Полярного кодекса для работы в арктических морях.

    Спасательное судно получит ледокольный форштевень и крейсерскую кормовую оконечность, удлиненную двухъярусную надстройку бака, носовое расположение жилой надстройки и машинное отделение в средней части, дизель-электрическую энергетическую установку, носовые подруливающие устройства.

    Ледокол-спасатель сможет выполнить ледокольные операции в портовых и припортовых акваториях, в замерзающих неарктических морях при толщине льда до 1,5 м, а также тушить пожары на плавучих и береговых объектах, доступных для подхода с моря, осуществлять обследование морского дна и поврежденных объектов на глубинах до 1 тыс. м.

    В носовой части судна на уровне палубы 1 яруса рубки предусмотрена взлетно-посадочная площадка для приема вертолета типа Ка-32. Для проведения грузоподъёмных работ судно получит электрогидравлический грузовой кран номинальной грузоподъемностью главной лебедки 50 тонн с активной системой компенсации качки, что обеспечивает возможность подъема грузов 20-25 тонн с глубины до 500 м.

    Судно строится в рамках Плана развития инфраструктуры Северного морского пути на период до 2035 года и федерального проекта «Северный морской путь» транспортной части Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

    Фото: сайт Морспасслужбы

     


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