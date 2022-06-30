Правительство дополнило перечень товаров для первоочередного таможенного контроля

Россия расширила список товаров для первоочередного таможенного оформления, сообщается в Телеграм-канале правительства РФ.
В список скоропортящихся товаров, которые проходят таможенные процедуры в первоочередном порядке, добавлены:
— продукция для пчеловодства (пчелы, пчелиные матки и пчелопакеты);
— нуклеиновые кислоты, которые необходимы для научных исследований и при производстве медицинских препаратов;
— лабораторные реагенты для проверки безопасности пищевых продуктов;
— имбирь.
Отмечается, что перечень товаров, которые оформляются на таможне в первоочередном порядке, был утвержден правительством РФ в 2019 году и с тех пор неоднократно дополнялся.
В настоящее время он включает более 70 позиций. В том числе, мясная, молочная и рыбная продукция, фрукты, овощи, мед.
Фото: SeaNews