Правительство дополнило перечень товаров для первоочередного таможенного контроля

Россия расширила список товаров для первоочередного таможенного оформления, сообщается в Телеграм-канале правительства РФ.

В список скоропортящихся товаров, которые проходят таможенные процедуры в первоочередном порядке, добавлены:

— продукция для пчеловодства (пчелы, пчелиные матки и пчелопакеты);

— нуклеиновые кислоты, которые необходимы для научных исследований и при производстве медицинских препаратов;

— лабораторные реагенты для проверки безопасности пищевых продуктов;

— имбирь.

Отмечается, что перечень товаров, которые оформляются на таможне в первоочередном порядке, был утвержден правительством РФ в 2019 году и с тех пор неоднократно дополнялся.

В настоящее время он включает более 70 позиций. В том числе, мясная, молочная и рыбная продукция, фрукты, овощи, мед.

Фото: SeaNews