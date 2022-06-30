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Правительство дополнило перечень товаров для первоочередного таможенного контроля
30.06.2022

Правительство дополнило перечень товаров для первоочередного таможенного контроля


    • Россия расширила список товаров для первоочередного таможенного оформления, сообщается в Телеграм-канале правительства РФ.

    В список скоропортящихся товаров, которые проходят таможенные процедуры в первоочередном порядке, добавлены:

    — продукция для пчеловодства (пчелы, пчелиные матки и пчелопакеты);

    — нуклеиновые кислоты, которые необходимы для научных исследований и при   производстве медицинских препаратов;

    — лабораторные реагенты для проверки безопасности пищевых продуктов;

    — имбирь.

    Отмечается, что перечень товаров, которые оформляются на таможне в первоочередном порядке, был утвержден правительством РФ в 2019 году и с тех пор неоднократно дополнялся.

    В настоящее время он включает более 70 позиций. В том числе, мясная, молочная и рыбная продукция, фрукты, овощи, мед.

     

    Фото: SeaNews


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