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Порт Яншань закрыт из-за тайфуна
05.09.2022

Порт Яншань закрыт из-за тайфуна


    • В Китае приостановил работу крупнейший контейнерный порт Яншань в связи с приближающимся к восточному побережью страны тайфуном «Хиннамнор», сообщает Bloomberg со ссылкой на китайские СМИ и заявления местных властей.

    «По данным Китайского метеорологического управления, власти повысили уровень готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации во время тайфуна «Хиннамнор», прогнозируя максимальную силу ветра в 52 м/с», — пишет издание.

    В городах Нинбо и Чжоушань, расположенные в соседней провинции Чжэцзян, закрыты школы. В Нинбо активизирован самый высокий уровень готовности к реагированию на ЧС.

    Как пишет Bloomberg, тайфун повлиял на работу авиакомпаний в японской префектуре Окинава. Japan Airlines заявила, что в воскресенье она отменила 78 рейсов.

    Штормовое предупреждение объявлено и в Приморском крае. По данным Приморского гидрометеоцентра, тайфун «Хиннамнор» в ночь на 4 сентября вышел в Восточно-Китайское море. В понедельник, 5 сентября, вихрь, продолжая заполняться, продолжит смещаться в северном направлении, затем повернет на северо-восток. Днем 6 сентября тайфун окажется в Японском море. В ночь на 7 сентября подойдет к восточному побережью Приморского края.

    Наибольшее воздействие тайфуна на Приморье ожидается днем 6 и ночью 7 сентября: практически повсеместно пройдут сильные, во многих районах очень сильные дожди. На большей территории усилится ветер, на побережье до штормового. Днем 7 сентября интенсивность дождей уменьшится, но сильный ветер сохранится.

    В ночь на 8 сентября погода станет налаживаться: дожди начнут постепенно прекращаться, ослабеет ветер.

    Фото: Примгидромет


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