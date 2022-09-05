Порт Яншань закрыт из-за тайфуна

В Китае приостановил работу крупнейший контейнерный порт Яншань в связи с приближающимся к восточному побережью страны тайфуном «Хиннамнор», сообщает Bloomberg со ссылкой на китайские СМИ и заявления местных властей.

«По данным Китайского метеорологического управления, власти повысили уровень готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации во время тайфуна «Хиннамнор», прогнозируя максимальную силу ветра в 52 м/с», — пишет издание.

В городах Нинбо и Чжоушань, расположенные в соседней провинции Чжэцзян, закрыты школы. В Нинбо активизирован самый высокий уровень готовности к реагированию на ЧС.

Как пишет Bloomberg, тайфун повлиял на работу авиакомпаний в японской префектуре Окинава. Japan Airlines заявила, что в воскресенье она отменила 78 рейсов.

Штормовое предупреждение объявлено и в Приморском крае. По данным Приморского гидрометеоцентра, тайфун «Хиннамнор» в ночь на 4 сентября вышел в Восточно-Китайское море. В понедельник, 5 сентября, вихрь, продолжая заполняться, продолжит смещаться в северном направлении, затем повернет на северо-восток. Днем 6 сентября тайфун окажется в Японском море. В ночь на 7 сентября подойдет к восточному побережью Приморского края.

Наибольшее воздействие тайфуна на Приморье ожидается днем 6 и ночью 7 сентября: практически повсеместно пройдут сильные, во многих районах очень сильные дожди. На большей территории усилится ветер, на побережье до штормового. Днем 7 сентября интенсивность дождей уменьшится, но сильный ветер сохранится.

В ночь на 8 сентября погода станет налаживаться: дожди начнут постепенно прекращаться, ослабеет ветер.

Фото: Примгидромет