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К 2030 году на российских верфях может быть построено более тысячи судов
07.10.2022

К 2030 году на российских верфях может быть построено более тысячи судов

    • Более 1 тыс. судов может быть построено на российских верфях до 2030 года, об этом 6 октября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам церемонии поднятия флага РФ на пароме «Генерал Черняховский».

    «В целом на отечественных верфях рассчитываем построить около 1100 судов различного назначения до 2030 года. Из них свыше 300 – в рамках специальной программы льготного лизинга», — цитирует пресс-служба правительства РФ  М.Мишустина.

    «Вновь хотелось бы отметить, что санкции только усиливают нашу мотивацию к расширению собственных производств. Президент поставил задачу снижать зависимость от зарубежных технологий, комплектующих, и для этого у нас есть все возможности, необходимый научно-технический задел. Поэтому уверен, что все намеченные планы будут реализованы», — отметил премьер-министр.

    Фото: пресс-служба правительства РФ


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