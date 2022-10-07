К 2030 году на российских верфях может быть построено более тысячи судов

Более 1 тыс. судов может быть построено на российских верфях до 2030 года, об этом 6 октября заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в видеообращении к участникам церемонии поднятия флага РФ на пароме «Генерал Черняховский».

«В целом на отечественных верфях рассчитываем построить около 1100 судов различного назначения до 2030 года. Из них свыше 300 – в рамках специальной программы льготного лизинга», — цитирует пресс-служба правительства РФ М.Мишустина.

«Вновь хотелось бы отметить, что санкции только усиливают нашу мотивацию к расширению собственных производств. Президент поставил задачу снижать зависимость от зарубежных технологий, комплектующих, и для этого у нас есть все возможности, необходимый научно-технический задел. Поэтому уверен, что все намеченные планы будут реализованы», — отметил премьер-министр.

Фото: пресс-служба правительства РФ