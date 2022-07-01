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Судно «Холмогоры» первым рейсом доставило грузы с металлопродукцией в Калининград
01.07.2022

Судно «Холмогоры» первым рейсом доставило грузы с металлопродукцией в Калининград


    • В Калининград судно «Холмогоры» первым рейсом доставило грузы с металлопродукцией, сообщает пресс-служба регионального правительства.

    Теплоход прибыл в морской торговый порт в четверг, 30 июня, усилив провозные мощности сообщения Санкт-Петербург – Калининград.

    Погрузка сухогруза состоялась 27 июня на причале порта Бронка. Для предприятий региона судно «Холмогоры», которое дополнительно вышло на линию морских перевозок до Калининграда, доставило первым рейсом металлопродукцию, в том числе стальную арматуру.

    Грузоподъемность теплохода составляет порядка 4,7 тыс. тонн. Следующими рейсами в числе приоритетных грузов в регион будут доставлены цемент, строительные материалы, металл.

    Выход из Калининградского морского порта был запланирован на 30 июня. Расписание движения судна предполагает судоходы не реже одного раза в неделю в каждый из морских портов.

    Напомним, накануне паром «Маршал Рокоссовский» обеспечил доставку в Калининградскую область первой партии грузов, ограниченных к транзиту через Литву. На судне из Усть-Луги прибыло 73 железнодорожных вагона со строительными материалами и дизельным топливом, а также 23 единицы грузовиков с лекарствами, продуктами питания и другими товарами народного потребления. Всего за первый рейс паромом доставлено более 8 тыс. тонн груза.

    Фото: пресс-служба правительства Калининградской области


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