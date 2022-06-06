Правительство Калининграда поддержало транспортного оператора финансово

Правительство Калининградской области изыскало возможность для финансовой поддержки инвестпроекта по созданию собственного транспортного оператора через льготный займ. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале губернатор области Антон Алиханов.

«В части железнодорожных перевозок Калининградская область привязана к решениям федеральных операторов: они определяют все условия перевозок, в том числе тарифы. Поэтому идея создания собственного регионального парка для грузовых контейнерных железнодорожных перевозок витала давно, а санкционные ограничения только ускорили её реализацию», – отметил он.

«Собственные поезда позволят региональным предпринимателям быть ещё более конкурентоспособными, – подчеркнул А.Алиханов. – Теперь по железной дороге можно без проблем отправлять три поезда в неделю. Каждый из них везёт по 62 таких 40-футовых контейнера, то есть на одном поезде «едут» приблизительно 62 грузовика».

«Сейчас активно прорабатывается вопрос создания парка рефрижераторных вагонов, очень высокий запрос на них у местных сельхотоваропроизводителей, – добавил он.

Напомним, 80 новых фитинговых платформ для организации контейнерных перевозок калининградская Группа компаний «Новик» приобрела на вагоностроительном заводе АО «Трансмаш».

Фото: Телеграм-канал губернатора Калининградской области