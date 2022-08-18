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Бизнесу удвоят субсидирование расходов по переводу автомобилей с бензина на газ
18.08.2022

Бизнесу удвоят субсидирование расходов по переводу автомобилей с бензина на газ


    • Правительство увеличило долю субсидирования расходов по переводу автомобилей с бензина на газ. Государство будет субсидировать около половины расходов бизнеса и граждан по переводу транспорта с бензина на газ (метан). Такое постановление подписал премьер-министра Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

    Новый порядок подразумевает повышение в 2022 году нормативов субсидирования в два раза – с действующих 24 до 48% общей стоимости работ. Эти изменения внесены в одно из приложений к госпрограмме «Развитие энергетики», которое определяет правила предоставления субсидий гражданам, а также предприятиям малого и среднего бизнеса на переоборудование автомобилей, общественного транспорта и коммунальной техники для работы на газе.

    В правительстве рассчитывают, что принятое решение простимулирует перевод транспорта с бензина на метан и поддержит спрос на этот вид топлива со стороны бизнеса и граждан.

    Госпрограмма «Развитие энергетики» предусматривает увеличение объёма потребления природного газа в качестве моторного топлива до 2,7 млрд кубометров по итогам 2024 года. Одновременно ведётся работа по развитию необходимой для этого инфраструктуры. В течение пяти лет в России должно быть построено около 1,3 тыс. газовых заправок.

    Сам документ будет опубликован позже.


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