Бизнесу удвоят субсидирование расходов по переводу автомобилей с бензина на газ

Правительство увеличило долю субсидирования расходов по переводу автомобилей с бензина на газ. Государство будет субсидировать около половины расходов бизнеса и граждан по переводу транспорта с бензина на газ (метан). Такое постановление подписал премьер-министра Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

Новый порядок подразумевает повышение в 2022 году нормативов субсидирования в два раза – с действующих 24 до 48% общей стоимости работ. Эти изменения внесены в одно из приложений к госпрограмме «Развитие энергетики», которое определяет правила предоставления субсидий гражданам, а также предприятиям малого и среднего бизнеса на переоборудование автомобилей, общественного транспорта и коммунальной техники для работы на газе.

В правительстве рассчитывают, что принятое решение простимулирует перевод транспорта с бензина на метан и поддержит спрос на этот вид топлива со стороны бизнеса и граждан.

Госпрограмма «Развитие энергетики» предусматривает увеличение объёма потребления природного газа в качестве моторного топлива до 2,7 млрд кубометров по итогам 2024 года. Одновременно ведётся работа по развитию необходимой для этого инфраструктуры. В течение пяти лет в России должно быть построено около 1,3 тыс. газовых заправок.

Сам документ будет опубликован позже.