«Соллерс» запустит доставку автомобилей и комплектующих в российские регионы

Дочерняя компания «Соллерс Груп» — «Соллерс мультимодальный контейнерный сервис» — реализует проект по организации и модернизации комплекса мультимодальных перевозок автомобилей и комплектующих в различные регионы России. По сообщению пресс-службы Минвостокразвития, транспортно-логистические услуги будут оказываться промышленным и торговым организациям, грузооборот достигнет 25 тыс. единиц в год.

«Мы уже определили предварительный пул потенциальных поставщиков и способы доставки, базовые финансовые параметры и подписали контракты на доставку продукции из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Первые контейнерные поезда из Владивостока отправим по России в текущем году», — сказал генеральный директор ООО «Соллерс МКС» Ян Серенко.

Для транспортировки грузов компания приобретет универсальные 40-футовые контейнеры. Планируется задействовать в перевозках железнодорожных и автомобильных операторов, морские линии, контейнерные и железнодорожные терминалы, расположенные в различных регионах, в зависимости от направлений доставки грузов.

«География наших логистических услуг будет простираться от Дальнего Востока и стран АТР до центральной части России. Сроки доставки, в зависимости от направления, составят от 2 до 60 дней», — дополнил Я.Серенко.