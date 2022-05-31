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«Соллерс» запустит доставку автомобилей и комплектующих в российские регионы
31.05.2022

«Соллерс» запустит доставку автомобилей и комплектующих в российские регионы

    • Дочерняя компания «Соллерс Груп» — «Соллерс мультимодальный контейнерный сервис» — реализует проект по организации и модернизации комплекса мультимодальных перевозок автомобилей и комплектующих в различные регионы России. По сообщению пресс-службы Минвостокразвития, транспортно-логистические услуги будут оказываться промышленным и торговым организациям, грузооборот достигнет 25 тыс. единиц в год.

    «Мы уже определили предварительный пул потенциальных поставщиков и способы доставки, базовые финансовые параметры и подписали контракты на доставку продукции из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Первые контейнерные поезда из Владивостока отправим по России в текущем году», — сказал генеральный директор ООО «Соллерс МКС» Ян Серенко.

    Для транспортировки грузов компания приобретет универсальные 40-футовые контейнеры. Планируется задействовать в перевозках железнодорожных и автомобильных операторов, морские линии, контейнерные и железнодорожные терминалы, расположенные в различных регионах, в зависимости от направлений доставки грузов.

    «География наших логистических услуг будет простираться от Дальнего Востока и стран АТР до центральной части России. Сроки доставки, в зависимости от направления, составят от 2 до 60 дней», — дополнил Я.Серенко.


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