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Оператор «Северного потока» назвал причину утечки газа
28.09.2022

Оператор «Северного потока» назвал причину утечки газа


    • 26 сентября диспетчеры центра управления «Северного потока-1» зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода, сообщил оператор Nord Stream AG.

    «Зафиксированное 26 сентября в результате утечки газа резкое падение давления на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1» позволяет с уверенностью предположить, что негерметичность газопровода вызвана физическими повреждениями», — говорится в заявлении опратора.

    Nord Stream AG немедленно проинформировала об инциденте соответствующие службы береговой охраны. Местоположения двух предполагаемых повреждений определены, они находятся к северо-востоку от Борнхольма в шведской и датской ИЭЗ соответственно.

    В настоящее время шведские и датские морские власти установили 5-мильную охранную зону вокруг указанных мест (Nautical information | Danish Maritime Authority

    «Nord Stream AG задействует все необходимые ресурсы для проведения оценки ущерба в сотрудничестве с местными властями. Сроки восстановления работоспособности газопровода в настоящее время оценить невозможно. Причины инцидента будут установлены в результате расследования», — отметили в компании.

    Напомним, газопровод «Северный поток» состоит из двух ниток протяженностью 1224 км. Он соединяет энергосистему Евросоюза с крупнейшими российскими месторождениями природного газа напрямую через Балтийское море. Обе нитки газопровода могут ежегодно поставлять 55 млрд куб. м газа на протяжении как минимум 50 лет.

    Фото: Nord Stream AG


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