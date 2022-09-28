Оператор «Северного потока» назвал причину утечки газа

26 сентября диспетчеры центра управления «Северного потока-1» зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода, сообщил оператор Nord Stream AG.

«Зафиксированное 26 сентября в результате утечки газа резкое падение давления на обеих нитках газопровода «Северный поток – 1» позволяет с уверенностью предположить, что негерметичность газопровода вызвана физическими повреждениями», — говорится в заявлении опратора.

Nord Stream AG немедленно проинформировала об инциденте соответствующие службы береговой охраны. Местоположения двух предполагаемых повреждений определены, они находятся к северо-востоку от Борнхольма в шведской и датской ИЭЗ соответственно.

В настоящее время шведские и датские морские власти установили 5-мильную охранную зону вокруг указанных мест (Nautical information | Danish Maritime Authority

«Nord Stream AG задействует все необходимые ресурсы для проведения оценки ущерба в сотрудничестве с местными властями. Сроки восстановления работоспособности газопровода в настоящее время оценить невозможно. Причины инцидента будут установлены в результате расследования», — отметили в компании.

Напомним, газопровод «Северный поток» состоит из двух ниток протяженностью 1224 км. Он соединяет энергосистему Евросоюза с крупнейшими российскими месторождениями природного газа напрямую через Балтийское море. Обе нитки газопровода могут ежегодно поставлять 55 млрд куб. м газа на протяжении как минимум 50 лет.

Фото: Nord Stream AG