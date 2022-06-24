О санкционной запутанности

Что такое санкционная запутанность, за что региональные губернатору аплодируют «Газпрому» и почему компания не в обиде на европейский рынок, рассказал председатель правления, заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер на панельной сессии «Мировой рынок нефти и газа сегодня и завтра» в рамках ПМЭФ-2022.

«Сейчас у всех на слуху компрессорная станция «Портовая». Вот что за компрессорная станция «Портовая», как же так, что там вообще происходит? Мы с вами говорили про санкционную запутанность. Так вот это — не то санкционная запутанность, не то это чье-то абсолютно целенаправленное решение, – начал А.Миллер. – Ситуация очень непростая. Она заключается в том, что, когда мы строили «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», но особенно «Северный поток — 1», — конечно же, все гордились трансъевропейским, подчеркиваю, трансъевропейским масштабом и форматом реализации этого проекта. И назывались десятки европейских стран, которые принимают участие в поставках оборудования для строительства «Северного потока — 1».

Поскольку Германия, немецкие компании являются акционерами «Северного потока — 1», немалая доля поставок оборудования шла оттуда и немало немецких компаний принимали и принимают участие в этом проекте, в частности, Siemens, пояснил А.Миллер. «Так вот, на сегодняшний день все газоперекачивающие агрегаты, все газотурбинные двигатели — это всё Siemens. Но: любой газотурбинный двигатель, как мы с вами знаем, имеет межремонтный временной ресурс. И по истечении этого межремонтного временного ресурса он должен поступать на капитальный ремонт. Обращаю ваше внимание, на капитальный ремонт. А капитальный ремонт — это история заводская. И оказывается, у компании Siemens есть только один завод, один завод только, на котором можно производить ремонт этих двигателей. И этот завод находится в Канаде».

«Прекрасно. А теперь про санкционную запутанность, и случайно это или не случайно – вы знаете, в отношении «Газпрома» только одна страна приняла санкции — это Канада. Канада? В Канаде мы не работаем. Где там Канада? Вот Канада приняла против «Газпрома» санкции. Компания Siemens — а для нас партнером является компания Siemens, а не канадский завод — поставила двигатель на ремонт на завод, а забрать его оттуда не может. И компании Siemens, не нам — компании Siemens говорят: «Извините, у нас свое, канадское, право, санкционное. Какое международное? Санкционное право. «Газпром» под санкциями. У вас не под санкциями — у нас под санкциями. У вас тут свой завод. Интересно. И своя турбина, которая вам принадлежит, которую вы должны поставить. Интересно. Но санкции, нельзя. Нельзя». Что делать? Канада говорит: «Не знаем. Нельзя — санкции. Идите»».

«А дальше — больше. Двигатель лежит на заводе. С завода Siemens двигатель забрать не может. А другие двигатели подходят и уже подошли — не все, там еще осталось, — к тому моменту, когда надо производить капитальный ремонт. А в Канаду их уже не отправить. И ни на какой другой завод тоже не отправить. Тогда возникает вопрос: «Это что, некая санкционная запутанность такая случилась?» Или, может быть, это произошло с пониманием ответа на вопрос, зачем это делалось?»

«Если есть такой ответ на вопрос, зачем это делалось, тогда цель санкций может быть гораздо более глобальной и широкой. И, может быть, кому-то имеет смысл об этом подумать, чьими руками и как это делается. Могу вам прямо сейчас объективно сказать — на сегодняшний день никакого пути решения той проблемы, которая возникла по компрессорной станции «Портовая», нет. Ну нет пока такого решения, понимаете. Компания Siemens пока молчит. Пытается найти эти решения. Но решений нет».

А.Миллер признал, что «Газпром» снижает объемы поставок газа в Европу. «Мы опубликовали статистику за первые пять с половиной месяцев. Да, у нас снижение поставок газа в Европу на десятки, на несколько десятков процентов. Только, вы знаете, цены-то выросли не на десятки процентов, а в несколько раз. Поэтому, уж извините, но если скажу, что мы ни на кого не в обиде, то не покривлю душой. Ни на кого, да, это правда», – подчеркнул он.

Говоря о проекте «Северный поток — 2», А.Миллер сказал: «Северный поток — 2» стоит. Но, вы знаете, наша экономика российская, наш внутренний рынок на месте не стоит. Мы понимаем, что создали избыточные мощности для газопровода «Северный поток — 2», который не востребован. Ну и что? Мощности пока одной нитки «Северного потока — 2» мы переориентировали для потребностей газоснабжения Северо-Западного федерального округа».

«Все губернаторы Северо-Западного федерального округа нам поаплодировали, сказали: «Какие вы молодцы, как здорово! Мы будем газификацию вести еще более высокими темпами, и такие производства тут построим, что вообще любо-дорого посмотреть», – резюмировал А.Миллер.

Фото: SeaNews