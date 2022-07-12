Дальневосточные регионы получат субсидии на подъем затонувших судов

До конца 2024 года в Дальневосточном федеральном округе планируется поднять 213 затонувших судов. Правила предоставления субсидий на эти цели утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

Федеральное финансирование будет выделяться в рамках нового федерального проекта «Генеральная уборка», который недавно был включён в государственную программу «Охрана окружающей среды». Господдержка позволит регионам возместить часть затрат по расчистке акваторий. Для получения субсидий регионы должны направить заявку в Росморречфлот.

Работа по расчистке акваторий от затонувших судов началась в 2020 году, после поездки М.Мишустина на Дальний Восток. Тогда председатель правительства посетил рыбный терминал Магаданского морского порта, где, в частности, обсудил эту проблему. Для её решения правительство разработало «дорожную карту» по подъёму затонувших судов на Дальнем Востоке и подготовлен пакет законопроектов, определяющих порядок и сроки их удаления. Также правительство предложило ввести административную ответственность для собственников за умышленное затопление судна и за отказ провести работы по его удалению.

В качестве пилотного региона по подъёму судов выступила Магаданская область. По данным пресс-службы правительства, из бухты Нагаева уже удалено четыре судна

Новое постановление поможет дальневосточным регионам вплотную заняться расчисткой бухт от затонувших кораблей и снизить нагрузку на окружающую среду. На эти цели до конца 2024 года планируется направить около 1 млрд рублей.

Фото: пресс-служба правительства РФ