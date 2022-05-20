Из Магаданского порта сделают индустриальный парк

В Магаданской области планируется полностью реконструировать существующий порт и создать индустриальный парк. Он получит название «Рыбный порт Магадан»., сообщает пресс-служба Минвостокразвития со ссылкой на заявление главы региона Сергея Носова во время встречи с полномочным представителем президента РФ в ДФО Юрием Трутневым

Соответствующие изменения внесены в генеральный план Магадана, сейчас проводится подготовка и утверждение документов территориального планирования и градостроительного зонирования.

В рамках модернизации морского порта будут полностью реконструированы гидротехнические сооружения, планируется развить инфраструктуру причалов и прилегающей территории. Техническое состояние гидротехнических сооружений рыбного терминала Магаданского морского порта за последние 30 лет, в том числе в результате бесхозяйственной деятельности прежних владельцев, пришло в полный упадок. Необходим капитальный ремонт причала и пирса. Областным правительством подготовлен проект распоряжения правительства России по включению в состав порта гидротехнических сооружений.

Проводятся проектно-изыскательские работы, чтобы приступить к реконструкции, формируется финансовая модель проекта. Магаданская область разрабатывает концепцию создания в акватории бухты Нагаева комплекса по обслуживанию судов рыбопромыслового флота, маломерных и транспортных судов, создание объектов судоремонта, а также мощностей по приемке, перевалке, переработке и хранению продукции морского промысла.

Отдельное внимание было уделено работам по удалению из акватории морского порта «Магадан» в бухте Нагаева затонувших судов, которые мешают реконструкции и эксплуатации гидротехнических сооружений создаваемого индустриального парка. Такая работа началась в рамках исполнения поручений председателя правительства РФ Михаила Мишустина по итогам поездки в Дальневосточный федеральный округ в августе 2020 года.

Работы по подъёму судов начались в 2021 году. Были утилизированы три судна в границах акватории морского порта. Ещё одно судно доставлено на берег, распил на металлолом будет завершён в июле. Завершена утилизация трёх судов в районе парка «Маяк». Ведутся работы по организации подъёма пяти затонувших судов. Проводятся водолазные обследования для подъёма 8 затонувших объектов. Всего в акватории бухты Нагаева находятся 17 затонувших кораблей.

Фото: сайт полномочного представителя президента РФ в ДФО