Береговые сооружения паромной переправы Ванино-Холмск реконструируют

ФАУ «Главгосэкспертиза России» выдало положительное заключение по итогам повторного рассмотрения проектно-сметной документации на реконструкцию береговых сооружений автомобильно-железнодорожного паромного сообщения на линии Ванино ‒ Холмск в морском порту Ванино. Развитие инфраструктуры переправы, на которую приходится 40% грузо- и 100% пассажиропотока, необходимо, чтобы обеспечить требуемое качество морских перевозок на остров Сахалин, сообщается на сайте «Главгосэкспертизы».

«В марте этого года президент России Владимир Путин заявил, что в обозримом будущем должны быть достроены новые транспортно-логистические суда для Сахалинской области. Для паромной переправы «Ванино – Холмск» строят два судна – «Александр Деев» и «Василий Ощепков». В июле на совещании о морском сообщении и инфраструктуре региона заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев призвал ускорить работы по данному направлению», – напомнили в ведомстве.

Помимо запуска новых паромов транспортное сообщение Сахалина должно улучшиться за счет обновления действующей инфраструктуры. Федеральной целевой программой «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона до 2018 года» запланирована реконструкция причалов №14 и №14а в составе автомобильно-железнодорожного комплекса «Ванино-Холмск». Кроме того, проектом предусмотрены замена подъемно-переходных мостов на объекте, ремонт технологических зданий паромной переправы, а также ремонт соединительной эстакады для въезда на пирс автомашин и реконструкция морских устоев.

«Прежде всего, реконструкция причального комплекса на линии «Ванино-Холмск» в морском порту Ванино повысит безопасность транспортного сообщения Сахалина. В том числе поэтому проектом предусмотрена установка на подходе к пирсу нового навигационного оборудования», – прокомментировал выпускающий эксперт по объекту Валерий Овчинников – главный эксперт проекта отдела комплексной экспертизы Крымского филиала Главгосэкспертизы России.

Застройщик объекта – ФГУП «Росморпорт», генпроектировщик – ООО «ПриМорПроектБюро».

В сентябре 2020 года Росморпорт заключил с ФГБУ «Морспасслужба» контракт на реконструкцию автомобильно-железнодорожной паромной переправы Ванино ‒ Холмск. Проект вошел в федеральный проект «Развитие морских портов» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. В рамках реконструкции обновляются паромные причалы, проводятся дноуглубительные работы, обустройство железнодорожные пути и коммуникации.

Фото: сайт Главгосэкспертизы, Юрий Смитюк/ТАСС