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Реконструкция пункта пропуска на границе с Монголией
14.10.2022

Реконструкция пункта пропуска на границе с Монголией

    • На границе с Монголией реконструируют автомобильный пункт пропуска Хандагайты (Боршо). Ход работ проинспектировал исполняющий обязанности заместителя руководителя по строительству ФГКУ «Росграснтрой» Иван Новичков, сообщает пресс-служба Росграснтроя.

    Строительно-монтажные работы в пункте пропуска начались в начале текущего года. Модернизация объекта включает в себя два этапа. Первый предусматривает строительство грузового направления погранперехода на соседнем земельном участке, второй – модернизацию пассажирского направления на территории действующего объекта.

    По окончании реконструкции погранпереход перейдет на круглосуточный режим работы – сегодня он работает с 8:00 до 18:00.

    По расчетам Росграснтроя, пропускная способность пункта пропуска по количеству транспорта вырастет в два раза и составит 200 машин в сутки, по количеству граждан – в полтора раза до 560 человек в сутки.

    Отмечается, что границу смогут пересекать не только транспортные средства и граждане России и Монголии, как было раньше, но и транспортные средства и граждане третьих стран. Завершение строительно-монтажных работ намечено на 2023 год.

    В настоящее время полностью смонтированы все временные сооружения на новой территории пункта пропуска, выполнены работы по устройству фундамента здания кинологической службы с вольерами, ведутся работы по прокладке наружных сетей водоснабжения и водоотведения, армированию ленточных фундаментов, установке постоянного ограждения. На объекте задействовано 40 рабочих и 11 единиц строительной техники.

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    В ходе выездного совещания с участием руководства подрядной организации, выполняющей работы на объекте, и руководства Новосибирского филиала ФГКУ «Росграснтрой», в зоне ответственности которого находится пункт пропуска, обсуждались вопросы реализации проекта и меры по наращиванию темпов строительства. И.Новичков указал, что необходимо усиление людских и технических ресурсов с тем, чтобы завершить работы в срок и с высоким качеством.

    «Сегодня, когда создаются новые транспортные коридоры, соединяющие Россию и азиатские рынки, модернизация пунктов пропуска, в том числе, на российско-монгольской границе, под особым контролем и глав регионов и Минтранса России», – сказал он.

    Фото: Росграснтрой


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