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Реконструкция причала в Тамани
13.07.2022

Реконструкция причала в Тамани


    • Причал Таманского перегрузочного комплекса реконструируют. В результате пропускная способность причала перегрузки СУГ №4 увеличится. Кроме того, комплекс сможет принимать суда-газовозы бОльшего дедвейта. Главгосэкспертиза России выдала положительные заключения по итогам рассмотрения проектной документации на реконструкцию гидротехнического сооружения и проведение дноуглубительных работ, сообщается на сайте ведомства.

    Гидротехнические сооружения реконструируемого причала №4 связаны в единую технологическую схему с береговой инфраструктурой Таманского перегрузочного комплекса СУГ. В рамках развития комплекса планируется реконструировать причал перегрузки СУГ №4, для чего на экспертизу была представлена проектная документация на реконструкцию морской части перегрузочного комплекса и дноуглубление дна в акватории, примыкающей к причалу.

    «Мощность отгрузки причала увеличится до 2,5 млн тонн пропана и бутана в год, длина причала – до 298,2 м за счет строительства двух швартовных палов. В результате причал сможет принимать суда-газовозы дедвейтом до 54 тыс. тонн, тогда как в настоящее время максимальный дедвейт составляет 23 тыс. тонн», – сказал главный эксперт проекта из отдела комплексной экспертизы Крымского филиала Главгосэкспертизы России Валерий Овчинников.

    После того, как причальный комплекс СУГ будет окончательно построен, грузопотоки планируется перераспределить между всеми причалами с сохранением общего грузооборота предприятия 3,5 млн тонн в год.

    Застройщик объекта – ЗАО «Таманьнефтегаз». Генпроектировщик – ООО «Югтерминалпроект».

    Фото: сайт Главгосэкспертизы, ОТЭКО


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