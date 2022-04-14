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В Ванинском МТП появится свой пост наблюдения
14.04.2022

В Ванинском МТП появится свой пост наблюдения

    • Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство в морском торговом порту Ванино стационарного пункта наблюдения и выдала положительное заключение.

    Заказчиком и проектировщиком является ФГУП «Росморпорт». По информации Главгосэкспертизы, проектируемый стационарный пост наблюдения расположен на территории мыса Ая в Ванинском районе Хабаровского края. Здесь предполагается возведение антенной мачты высотой 21 м. Сооружение представляет собой каркасно-решетчатую металлическую конструкцию, оборудованную лестницами и площадками обслуживания.

    С учетом геополитических и экономических реалий морской торговый порт Ванино приобретает важное значение для устойчивого развития экспортно-импортного грузопотока на растущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, отмечается в сообщении Главгосэкспертизы.

    По данным онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, по итогам первого квартала 2022 года ОАО «Ванинский МТП» перевалило чуть более 1,5 млн грузов, что на 9,7% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.


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