ТЛЦ «Блочная» в Перми включат в ведомственный проект Минтранса

ПАО «ТрансКонтейнер» проведет реконструкцию и расширит контейнерный терминал на станции Блочная (г. Пермь). Соответствующее соглашение подписано в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Общий объём инвестиций составит порядка 430 млн руб., проект будет реализован до 2025 года. Планируется, что после реализации проекта мощность терминала вырастет более чем в 2 раза – с 45 до 110 тыс. TEU. В рамках реконструкции планируется расширить вместимость площадок для хранения контейнеров на терминале и повысить технологичность погрузочно-разгрузочных работ за счёт увеличения скорости обработки железнодорожных грузовых фронтов.

«Наш собственный терминал на станции Блочная на сегодняшний день является ключевым для Пермского края, его реконструкция соответствует стратегии компании по развитию собственных мощностей в ключевых локациях. Реализация этого масштабного проекта позволит увеличить товарооборот между регионами России, а также повысит экспортно-импортный потенциал Пермского края», – отметил директор «Трансконтейнера» Виктор Марков.

«Сотрудничество региона с такой крупной компанией как «ТрансКонтейнер» позволит подойти к созданию на территории Прикамья транспортно-логистического центра «Блочная». В рамках договоренностей с «ТрансКонтейнером» и Министерством транспорта РФ ТЛЦ «Блочная» также будет включён в ведомственный проект Минтранса РФ «Формирование сети транспортно-логистических центров». Таким образом, Пермь может стать одним из узлов опорной сети грузовых мультимодальных транспортно-логистических центров, расположенных в регионах-центрах экономического роста, которые предусматривают развитие транспортных коридоров России», – отметил губернатор региона Дмитрий Махонин.

Контейнерный терминал «Блочная» обрабатывает практически весь контейнеропоток, входящий в Пермский край по железной дороге, и обслуживает крупных производителей лесопромышленного, химического комплексов региона. На сегодняшний день его площадь составляет 2,8 гектара, вместимость площадок составляет порядка 1,2 тыс. TEU.

Фото: «ТрансКонтейнер»