Новый порт в Приморском крае

На территории опережающего развития (ТОР) «Большой Камень» группа компаний «Доброфлот» запустила морской рыбный терминал (порт-пункт) «Южная Лифляндия» и логистический комплекс для рефрижераторных грузов.

Как рассказали SeaNews в «Доброфлоте», морской рыбный терминал включает в себя глубоководный причал, который был реконструирован в 2021-2022 годах. Обновленный причал длинной 120 м способен принимать рефрижераторные суда типа «Бухта Русская» грузоподъёмностью 5,5 тыс. тонн и другие суда осадкой до 7 м. Соответствующие изменения уже внесены ФГУ «Администрация морского порта «Находка» в реестр.

Недалеко от причала построен холодильный склад, вмещающий 15 тыс. тонн рыбопродукции, и сухой склад площадью 5 тыс. кв. м. Логистический комплекс также включает в себя контейнерную площадку на 500 TEU и собственные железнодорожные пути. Фактический объем осуществленных инвестиций составляет более 1 млрд рублей.

Логистический комплекс в Большом Камне способен принимать свежемороженую рыбу непосредственно от добывающих и транспортных судов, при необходимости накапливать объемы продукции на берегу и отправлять в центральные регионы России или страны СНГ по существующим железнодорожным маршрутам. «Комплекс выполняет весь перечень услуг, непосредственно или косвенно связанных с хранением и отправкой рефгрузов: от бункеровки и лоцманской проводки судов, до проведения лабораторных исследований и антиковидной обработки грузов», — отмечают в «Доброфлоте».

В рамках дальнейшего развития комплекса запланировано строительство второй части контейнерного терминала емкостью 300 TEU.

В настоящее время морской рыбный терминал «Доброфлот» имеет аккредитации на отправку рыбопродукции в 20 стран мира, включая Канаду, Сингапур, Тайвань, Турцию, ЮАР и Японию. В процессе оформления Китай, Корея и страны Евросоюза.

Фото предоставлено пресс-службой «Доброфлота»