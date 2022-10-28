Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Новый порт в Приморском крае
28.10.2022

Новый порт в Приморском крае


    • На территории опережающего развития (ТОР) «Большой Камень» группа компаний «Доброфлот» запустила морской рыбный терминал (порт-пункт) «Южная Лифляндия» и логистический комплекс для рефрижераторных грузов.

    Как рассказали SeaNews в «Доброфлоте», морской рыбный терминал включает в себя глубоководный причал, который был реконструирован в 2021-2022 годах. Обновленный причал длинной 120 м способен принимать рефрижераторные суда типа «Бухта Русская» грузоподъёмностью 5,5 тыс. тонн и другие суда осадкой до 7 м. Соответствующие изменения уже внесены ФГУ «Администрация морского порта «Находка» в реестр.

    Недалеко от причала построен холодильный склад, вмещающий 15 тыс. тонн рыбопродукции, и сухой склад площадью 5 тыс. кв. м. Логистический комплекс также включает в себя контейнерную площадку на 500 TEU и собственные железнодорожные пути. Фактический объем осуществленных инвестиций составляет более 1 млрд рублей.

    Логистический комплекс в Большом Камне способен принимать свежемороженую рыбу непосредственно от добывающих и транспортных судов, при необходимости накапливать объемы продукции на берегу и отправлять в центральные регионы России или страны СНГ по существующим железнодорожным маршрутам. «Комплекс выполняет весь перечень услуг, непосредственно или косвенно связанных с хранением и отправкой рефгрузов: от бункеровки и лоцманской проводки судов, до проведения лабораторных исследований и антиковидной обработки грузов», — отмечают в «Доброфлоте».

    В рамках дальнейшего развития комплекса запланировано строительство второй части контейнерного терминала емкостью 300 TEU.

    В настоящее время морской рыбный терминал «Доброфлот» имеет аккредитации на отправку рыбопродукции в 20 стран мира, включая Канаду, Сингапур, Тайвань, Турцию, ЮАР и Японию. В процессе оформления Китай, Корея и страны Евросоюза.

    Фото предоставлено пресс-службой «Доброфлота»


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    07.09.2022
    Freight Village построит транспортно-логистический центр в Приморском крае
    В рамках VII Восточного экономического форума подписано соглашение о сотрудничестве при реализации проекта по […]
    Freight VillageЛогистический центрПриморский крайСтроительство
    0
    25.02.2022
    В Приморье появится универсальный перегрузочный комплекс на 1,5 млн тонн
    Универсальный перегрузочный комплекс мощностью 1,5 млн тонн/год построят в поселке Славянка Приморского края. Проект, […]
    ИнвестпроектПриморский крайУниверсальный перегрузочный комплекс
    0
    01.06.2022
    Запуск обновленного жд терминала в Башкирии
    Вчера в режиме телемоста глава Башкортостана Радий Хабиров, замглавы РЖД Алексей Шило и начальник […]
    БашкирияКонтейнерный терминал
    0
    09.09.2022
    Производство СПГ для бункеровки морских судов запустят в Находке
    В Находке построят завод по производству СПГ. Инвестиционный проект намерена реализовать Дальневосточная инвестиционная компания […]
    БункеровкаВЭФморские судаНаходка
    0
    04.10.2022
    Global Ports расширяется на Дальнем Востоке
    Global Ports Investments 3 октября подписал соглашение о приобретении ООО «Спика», которому принадлежит право […]
    Global PortsВосточный портВСККонтейнерный терминал
    0
    04.04.2022
    Новый маршрут для продукции АПК из Китая в Россию
    АО «РЖД Логистика» в партнерстве с АО «ОТЛК ЕРА» реализовали первую отправку полносоставного рефрижераторного […]
    АПККитайКонтейнерный поездРефгрузы
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    28.10.2022 Гетеборг увеличил долю на контейнерном рынке
    28.10.2022 Регулярный контейнерный поезд по восточной ветке МТК «Север – Юг»
    28.10.2022 ТOP-5 контейнерных терминалов России в январе-сентябре 2022 года
    27.10.2022 Новый жд сервис из Китая в РФ
    27.10.2022 Контейнерооборот Арктического бассейна, сентябрь 2022
    26.10.2022 Новый мультмодальный сервис из Китая в Россию
    Госрегулирование Показать всё
    21.10.2022 Ратифицировано Соглашение об особенностях применения обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин
    21.10.2022 О поручениях В.Путина по итогам Восточного экономического форума
    19.10.2022 Три триллиона на три года
    14.10.2022 К 2030 году Россия поставит 100 млрд куб. м газа в восточном направлении
    13.10.2022 Суд постановил национализировать Мурманский морской рыбный порт
    12.10.2022 Правительство дало добро на досрочный выкуп судов
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти