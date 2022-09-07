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Порт Пусан возобновил работу после тайфуна «Хиннамнор»
07.09.2022

Порт Пусан возобновил работу после тайфуна «Хиннамнор»

    • Порт Пусан возобновил работу после тайфуна «Хиннамнор», который вчера обрушился на Южную Корею. Как сообщает Container News, инфраструктура порта пострадала незначительно.

    Операции в порту Пусан сократили до минимума еще 2 сентября, чтобы подготовиться к тайфуну, а 6 сентября в Пусане начался сильный ветер и проливные дожди, несколько человек погибли.

    По данным издания, только один контейнеровоз оставался в порту во время непогоды. Это  «Capitaine Tupaia» вместимостью 1,7 тыс. TEU 2010 года постройки. «Контейнеровоз в июне продан компании Neptune Pacific Direct Line за 33 млн долларов и, вероятнее всего, ожидается его передача судовладельцу», — пишет Container News.

    Остальные контейнеровозы на время тайфуна были выведены из порта.

    Напомним, китайский порт Яншань также закрыли 5 сентября из-за приближающего тайфуна. По данным Container News, из-за ливня и сильного ветра пострадали порты Нинбо и Шанхай.

    В прошедшие сутки  под воздействием тайфуна «Хиннамнор» находилс Приморский край. «Минувшей ночью тайфун ослабел и уже в виде глубокого циклона двигался на север вдоль восточного побережья. Сегодня, 7 сентября, циклон уже находится над Хабаровским краем, в Приморье дожди закончились», — сообщает Приморский гидрометцентр.

    Фото: Примгидромет


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