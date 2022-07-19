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В восточном направлении растут объемы перевозки зерна
19.07.2022

Во Владивостоке появится зерновой терминал

    • Во Владивостоке появится зерновой терминал. Мощности для перевалки зерна создаются на базе объединённого терминала «ФЕМСТА» и «Порта Гайдамак». Об этом сообщает пресс-служба Минвостокразвития со ссылкой на заявление генерального директора «Терминал ФЕСКО Гайдамак» Андрея Бутырина в ходе международного Дальневосточного зернового форума.

    В дополнение к перевалке генеральных грузов на объединённом терминале «ФЕМСТА» и «Порта Гайдамак» будут созданы современные мощности для перевалки зерна с использованием элеваторов в объеме более 400 тысяч тонн в год.

    В настоящее время ведется его модернизация, завершить которую планируется в 2024 году. «Инвестор создает специализированную портовую инфраструктуру, аналогов которой в настоящее время нет в регионе, для отправки зерновых грузов из России в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Таким образом в Приморском крае появится принципиально новая услуга», – говорится в сообщении Минвостокразвития.

    Фото: Минсельхоз


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