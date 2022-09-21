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COSCO Shipping Ports откладывает сделку по покупке терминала в Гамбурге
21.09.2022

COSCO Shipping Ports откладывает сделку по покупке терминала в Гамбурге


    • Китайская COSCO Shipping Ports Limited на время откладывает сделку по покупке 35-процентной доли в контейнерном терминала HHLA Tollerort (Container Terminal Tollerort – CTT) в Гамбурге.

    «Закрытие сделки зависит от выполнения условий закрытия. На 20 сентября они не были выполнены, – говорится в заявлении компании. – COSCO Shipping Ports, Grand Dragon и HHLA намерены продолжить работу по завершению сделки и договорились продлить срок до 31 декабря 2022 года».

    В COSCO Shipping Ports Limited напомнили, что закрытие сделки зависит от выполнения предварительных условий.

    «Нет уверенности, что сделка состоится и, если состоится, то когда это может произойти. Поэтому акционерам и потенциальным инвесторам компании следует проявлять осторожность при операциях с ценными бумагами компании», – подчеркивают в COSCO.

    Напомним, Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) и COSCO Shipping Ports Limited (CSPL) договорились о вхождении CSPL в качестве стратегического инвестора в акционерный капитал контейнерного терминала HHLA Tollerort в Гамбурге осенью прошлого года. Однако в правительстве Германии возникли разногласия по поводу сделки, поскольку власти опасаются попасть в зависимость от Китая.

    Фото: HHLA / Thies Rätzke


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