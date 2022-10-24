Германия тянет с решением по продаже COSCO с доли в терминале HHLA

На этой неделе подходит срок, когда правительство Германии должно принять решение по продаже доли в контейнерном терминале HHLA Tollerort в порту Гамбург китайском холдингу C COSCO Shipping Holdings, сообщает Bloomberg.

«Однако канцлер Германии Олаф Штольц до сих пор не вынес этот вопрос на обсуждение кабинета министров. При этом он дал понять, что китайцы намерены приобрести всего лишь миноритарный пакет акций одного из четырех контейнерных терминалов в порту Гамбург, – пишет издание. – Штольц склоняется к тому, чтобы дать зеленый свет сделке, которая спровоцировала споры внутри правительства Германии. Заседание министров должно состояться 26 октября, и это, согласно Торговому кодексу Германии, будет последняя возможность обсудить вопрос до того, как сделка, возможно, будет одобрена».

По торговому законодательству Германии, правительство должно выразить несогласие с любой запланированной сделкой с участием иностранным инвестиций в течение четырех месяцев после заявления о ней. В противном случае сделка будет считаться одобренной. Крайний срок же срок сделки по приобретению COSCO Shipping Holdings доли в HHLA Tollerort истекает на этой неделе.

Министр экономики Германии Роберт Хабек выступает против сделки, мотивируя это тем, что порт Гамбург является стратегической инфраструктурой страны. «По информации нашего источника, Хабек сейчас лоббирует продление крайнего срока по сделке, чтобы обсудить этот вопрос в правительстве, – пишет издание. – Также Хабек указал на чрезмерную зависимость от Китая».

«Мы уже поняли, что зависимость от других стран, которые могут потом шантажировать на в своих интересах, – не просто абстрактная возможность, – цитирует Bloomberg слова министра по поводу зависимости Германии от импорта российского газа. – Мы не должны повторять этих ошибок».

По информации Reuters, Еврокомиссия выступает против сделки, объясняя это тем, что «конфиденциальная информация о бизнесе может попасть в руки Китая, если правительство Германии одобрит инвестиции».

Напомним, Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) и COSCO Shipping Ports Limited (CSPL) договорились о вхождении CSPL в качестве стратегического инвестора в акционерный капитал контейнерного терминала HHLA Tollerort в Гамбурге осенью прошлого года. В правительстве Германии возникли разногласия по вопросу приобретения CSPL 35-процентной доли в HHLA Tollerort в Гамбурге. Власти опасаются, что страна попадет в зависимость от Китая

Фото: HHLA / Thies Rätzke