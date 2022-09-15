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Германия боится попасть в зависимость от Китая
15.09.2022

Германия боится попасть в зависимость от Китая


    • В правительстве Германии разногласия по вопросу приобретения китайской COSCO Shipping Ports Limited 35-процентной доли в контейнерном терминала HHLA Tollerort (Container Terminal Tollerort – CTT) в Гамбурге. Власти опасаются, что страна попадет в зависимость от Китая. Однако, как сообщает MarineLink, Пекин призывает Берлин не политизировать заявку, а Администрация порта Гамбург предупреждает, что отказ от сделки может нанести ущерб экономике.

    «Главы «зеленых» министерств склоняются к тому, чтобы не допустить сделку, которая, по их мнению, даст Китаю значительную долю в критически важной инфраструктуре Германии, –  пишет издание. – Реакция правительства рассматривается как показатель того, насколько оно готово ужесточить свою позицию в отношении своего главного торгового партнера из-за опасений чрезмерной зависимости от Китая».

    «В МИД Китая выражают надежду, что Германия рассмотрит китайские инвестиции в объективном и рациональном свете и создаст справедливую, открытую и недискриминационную среду для китайских компаний. Власти страны не политизируют нормальное экономическое и торговое сотрудничество и тем более не будет участвовать в протекционизме во имя национальной безопасности», – пишет MarineLink.

    В Торгово-промышленной палате Германии отмечают, что отсутствие четких критериев для отказа от инвестиций может негативно сказаться на привлекательности Германии для инвесторов в целом.

    CEO Hamburg Marketing Аксель Маттерн предостерег от любого вето, заявив, что китайские инвестиции будут «огромной победой для порта, а не опасностью». «Быстрая экспансия Китая способствовала росту крупнейшей экономики Европы за последние 10 лет, и немецкие автопроизводители в настоящее время полагаются на этот рынок, получая до половины своей прибыли. Отказ от китайцев стал бы катастрофой не только для порта, но и для Германии», — цитирует MarineLink комментарий Акселя Маттерна агентству Reuters.

    Напомним, Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) и COSCO Shipping Ports Limited (CSPL) договорились о вхождении CSPL в качестве стратегического инвестора в акционерный капитал контейнерного терминала HHLA Tollerort в Гамбурге осенью прошлого года.

    Фото: HHLA / Thies Rätzke


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