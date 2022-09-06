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Еще один контейнерный терминал появится в Приморском крае
06.09.2022

Еще один контейнерный терминал появится в Приморском крае


    • Минтранс России, ОАО «РЖД», правительство Приморского края и АО «РЖД Бизнес Актив» в рамках Восточного экономического форума заключили соглашение о взаимодействии при реализации проекта транспортно-логистического центра «Контейнерный терминал Гродеково» в рамках ведомственной программы «Формирование сети транспортно-логистических центров» на территории Приморского края. Об этом SeaNews сообщили в «РЖД Бизнес Актив».

    Документ подписали заместитель министра транспорта Российской Федерации Валентин Иванов, заместитель генерального директора ОАО «РЖД» – начальник Центра фирменного транспортного обслуживания Алексей Шило, заместитель председателя правительства Приморского края Валерий Прокопчук и генеральный директор АО «РЖД Бизнес Актив» Вячеслав Сараев.

    Стороны разработают «дорожную карту» проекта, определят оптимальную схему управления и предполагаемые источники финансирования.

    Целью создания нового ТЛЦ является снижение логистических издержек, повышение скорости и надежности доставки грузов, обеспечение благоприятного инвестиционного климата на территории Приморского края.

    Фото предоставлено «РЖД Бизнес Актив» / Диана Шарафулисламова, правительство Приморского края


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