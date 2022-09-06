Еще один контейнерный терминал появится в Приморском крае

Минтранс России, ОАО «РЖД», правительство Приморского края и АО «РЖД Бизнес Актив» в рамках Восточного экономического форума заключили соглашение о взаимодействии при реализации проекта транспортно-логистического центра «Контейнерный терминал Гродеково» в рамках ведомственной программы «Формирование сети транспортно-логистических центров» на территории Приморского края. Об этом SeaNews сообщили в «РЖД Бизнес Актив».

Документ подписали заместитель министра транспорта Российской Федерации Валентин Иванов, заместитель генерального директора ОАО «РЖД» – начальник Центра фирменного транспортного обслуживания Алексей Шило, заместитель председателя правительства Приморского края Валерий Прокопчук и генеральный директор АО «РЖД Бизнес Актив» Вячеслав Сараев.

Стороны разработают «дорожную карту» проекта, определят оптимальную схему управления и предполагаемые источники финансирования.

Целью создания нового ТЛЦ является снижение логистических издержек, повышение скорости и надежности доставки грузов, обеспечение благоприятного инвестиционного климата на территории Приморского края.

Фото предоставлено «РЖД Бизнес Актив» / Диана Шарафулисламова, правительство Приморского края