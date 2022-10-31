МТК «Север – Юг» как альтернатива Суэцу

Развитие инфраструктуры и сервиса наиболее перспективных транспортных маршрутов в Каспийском регионе стало предметом обсуждения ХV Веронского Евразийского экономического форума, прошедшего в конце прошлой недели в Баку, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Как отметил, выступая в рамках форума на сессии «Новая логистика и транспортные маршруты» первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, по территории Азербайджана сегодня проходят ключевые международные коридоры: западный маршрут коридора «Север – Юг», Транскаспийский международный транспортный маршрут, ТРАСЕКА (Европа – Кавказ – Азия), маршруты Персидский залив – Чёрное море и «Лазуритовый коридор». Формируемый на территории Азербайджана транспортный узел становится центром глобальных цепочек поставок товаров.

«Для современной России ключевую роль приобретает маршрут «Север – Юг». В связи со смещением центров экономической активности в Китай, страны Юго-Восточной Азии и Персидского залива исторически сложившаяся транспортная инфраструктура нашей страны требует новых логистических решений, – сказал он. – Маршрут «Север – Юг» с выходом в страны Персидского залива, Индии, Китая, Африки в перспективе может стать реальным конкурентом Суэцкому каналу».

«Развитие этого коридора сегодня в решающей мере зависит от взаимоотношений России и Азербайджана, а также от взаимоотношений наших стран с Ираном. В соответствии с поручением Президента России Владимира Путина Правительством Российской Федерации разработана и одобрена детальная «дорожная карта» по развитию коридора «Север – Юг», – напомнил А.Белоусов. – Ожидается, что к 2030 году рост объёма российских грузов по коридору «Север – Юг» почти в два раза – с текущих 17 млн до 32 млн тонн».

«В Бакинской декларации от 9 сентября 2022 года отмечено, что к 2030 году провозная мощность западного маршрута этого коридора с текущих 9 млн т должна быть увеличена до уровня не менее 15 млн тонн грузов. Мы видим, что эти цифры вполне достижимы. За девять месяцев этого года внешнеторговые перевозки между Россией и Азербайджаном железнодорожным транспортом составили более 5,4 млн тонн, что на 57% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Автомобильные перевозки между нашими странами за шесть месяцев этого года составили 1,5 млн тонн – в три раза выше уровня аналогичного периода прошлого года», – цитирует пресс-служба Правительства А.Белоусова.

А.Белоусов выделил основные направления дальнейшего развития коридора «Север – Юг»:

«Во-первых, это развитие железнодорожной инфраструктуры», – сказал он.

«Второе – синхронизация развития автодорожной инфраструктуры и пунктов пропуска через государственную границу. В этом году удалось в два раза увеличить пропускную способность пунктов пропуска на российско-азербайджанской границе – до тысячи транспортных средств в сутки. Планируется модернизация основных пунктов пропуска с выходом к концу следующего года на пропускную способность 1,7 тыс. транспортных средств в сутки, а к 2026 году – 3 тыс. транспортных средств в сутки».

«В-третьих, предлагаем дополнить инфраструктурные решения комплексом мер по минимизации барьеров и обеспечению бесшовности перевозок. Критически важными станут вопросы недискриминационного доступа участников перевозочного процесса к инфраструктуре, обеспечения свободы транзита, согласованной тарифной политики. Важен поиск решений по упрощению таможенных процедур, отработки механизма платежей и взаиморасчётов, страхования, цифровизации и переходу на электронный документооборот».

«В-четвёртых, хотели бы предложить рассмотреть возможность создания совместного оператора трёх стран – Россия – Азербайджан – Иран – на всём западном маршруте, который обеспечит сквозной перевозочный сервис и высокий уровень логистических услуг».

По мнению первого вице-премьера, примером такого совместного оператора является «ОТЛК», созданная компанией «РЖД» совместно с железными дорогами Казахстана и Белоруссии.

Россия предлагает рассмотреть возможность запуска такого сервиса с учётом того, что оператор будет также выполнять экспедиторские функции – контрактовать услуги перевозок, перевалки в морских портах, заниматься таможенным и иным сопровождением перевозки, – сказал А.Белоусов.

Схема: news.day.az