Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
МТК «Север – Юг» как альтернатива Суэцу
31.10.2022

МТК «Север – Юг» как альтернатива Суэцу


    • Развитие инфраструктуры и сервиса наиболее перспективных транспортных маршрутов в Каспийском регионе стало предметом обсуждения ХV Веронского Евразийского экономического форума, прошедшего в конце прошлой недели в Баку, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

    Как отметил, выступая в рамках форума на сессии «Новая логистика и транспортные маршруты» первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, по территории Азербайджана сегодня проходят ключевые международные коридоры: западный маршрут коридора «Север – Юг», Транскаспийский международный транспортный маршрут, ТРАСЕКА (Европа – Кавказ – Азия), маршруты Персидский залив – Чёрное море и «Лазуритовый коридор». Формируемый на территории Азербайджана транспортный узел становится центром глобальных цепочек поставок товаров.

    «Для современной России ключевую роль приобретает маршрут «Север – Юг». В связи со смещением центров экономической активности в Китай, страны Юго-Восточной Азии и Персидского залива исторически сложившаяся транспортная инфраструктура нашей страны требует новых логистических решений, – сказал он. – Маршрут «Север – Юг» с выходом в страны Персидского залива, Индии, Китая, Африки в перспективе может стать реальным конкурентом Суэцкому каналу».

    «Развитие этого коридора сегодня в решающей мере зависит от взаимоотношений России и Азербайджана, а также от взаимоотношений наших стран с Ираном. В соответствии с поручением Президента России Владимира Путина Правительством Российской Федерации разработана и одобрена детальная «дорожная карта» по развитию коридора «Север – Юг», – напомнил А.Белоусов. – Ожидается, что к 2030 году рост объёма российских грузов по коридору «Север – Юг» почти в два раза – с текущих 17 млн до 32 млн тонн».

    «В Бакинской декларации от 9 сентября 2022 года отмечено, что к 2030 году провозная мощность западного маршрута этого коридора с текущих 9 млн т должна быть увеличена до уровня не менее 15 млн тонн грузов. Мы видим, что эти цифры вполне достижимы. За девять месяцев этого года внешнеторговые перевозки между Россией и Азербайджаном железнодорожным транспортом составили более 5,4 млн тонн, что на 57% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Автомобильные перевозки между нашими странами за шесть месяцев этого года составили 1,5 млн тонн – в три раза выше уровня аналогичного периода прошлого года», – цитирует пресс-служба Правительства А.Белоусова.

    А.Белоусов выделил основные направления дальнейшего развития коридора «Север – Юг»:

    «Во-первых, это развитие железнодорожной инфраструктуры», – сказал он.

    «Второе – синхронизация развития автодорожной инфраструктуры и пунктов пропуска через государственную границу. В этом году удалось в два раза увеличить пропускную способность пунктов пропуска на российско-азербайджанской границе – до тысячи транспортных средств в сутки. Планируется модернизация основных пунктов пропуска с выходом к концу следующего года на пропускную способность 1,7 тыс. транспортных средств в сутки, а к 2026 году – 3 тыс. транспортных средств в сутки».

    «В-третьих, предлагаем дополнить инфраструктурные решения комплексом мер по минимизации барьеров и обеспечению бесшовности перевозок. Критически важными станут вопросы недискриминационного доступа участников перевозочного процесса к инфраструктуре, обеспечения свободы транзита, согласованной тарифной политики. Важен поиск решений по упрощению таможенных процедур, отработки механизма платежей и взаиморасчётов, страхования, цифровизации и переходу на электронный документооборот».

    «В-четвёртых, хотели бы предложить рассмотреть возможность создания совместного оператора трёх стран – Россия – Азербайджан – Иран – на всём западном маршруте, который обеспечит сквозной перевозочный сервис и высокий уровень логистических услуг».

    По мнению первого вице-премьера, примером такого совместного оператора является «ОТЛК», созданная компанией «РЖД» совместно с железными дорогами Казахстана и Белоруссии.

    Россия предлагает рассмотреть возможность запуска такого сервиса с учётом того, что оператор будет также выполнять экспедиторские функции – контрактовать услуги перевозок, перевалки в морских портах, заниматься таможенным и иным сопровождением перевозки, – сказал А.Белоусов.

    Схема: news.day.az

     


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    13.05.2022
    Сроки строительства рыбопромыслового флота продлены
    На два года
    ПравительствоРыбопромысловый флотСтроительство
    0
    02.08.2022
    Первая партия зерна из Оля в Иран
    Осенью из порта Оля отправится первая партия зерна в Иран.
    ЗерноИранКаспийское мореМорской торговый порт Оля
    0
    01.09.2022
    Завершён первый этап формирования «дорожных карт» транспортно-логистических коридоров
    Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов провёл заседание штаба по транспортно-логистическим коридорам. По итогам […]
    Азово-Донской бассейнМТК "Север-Юг"транспортный коридор
    0
    27.06.2022
    Штаб обсудил транспортные коридоры
    Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Андрей Белоусов провёл заседание Штаба по транспортно-логистическим коридорам. […]
    Андрей БелоусовПравительствоТранспортные коридорыШтаб по транспортно-логистическим коридорам
    0
    30.06.2022
    Россия расширяет портовую инфраструктуру на Каспии
    Россия расширяет портовую инфраструктуру на Каспии. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в […]
    АстраханьКаспийское мореМахачкалаМТК "Север-Юг"
    0
    28.10.2022
    Регулярный контейнерный поезд по восточной ветке МТК «Север – Юг»
    АО «РЖД Логистика» запустило регулярный контейнерный поезд по восточной ветке международного транспортного коридора «Север […]
    ИранКазахстанКонтейнерный поездМТК "Север-Юг"
    0


  •  



  • статистика таможни





    • Контейнерные перевозки Показать всё
    31.10.2022 Назначение в APMT
    31.10.2022 Индекс соответствия линейному расписанию снизился, но незначительно
    31.10.2022 COSCO заказал 24-тысячники на метаноле
    31.10.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 43, 2022
    28.10.2022 Гетеборг увеличил долю на контейнерном рынке
    28.10.2022 Регулярный контейнерный поезд по восточной ветке МТК «Север – Юг»
    Госрегулирование Показать всё
    31.10.2022 МТК «Север – Юг» как альтернатива Суэцу
    21.10.2022 Ратифицировано Соглашение об особенностях применения обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин
    21.10.2022 О поручениях В.Путина по итогам Восточного экономического форума
    19.10.2022 Три триллиона на три года
    14.10.2022 К 2030 году Россия поставит 100 млрд куб. м газа в восточном направлении
    13.10.2022 Суд постановил национализировать Мурманский морской рыбный порт
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти