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Правительство сняло запрет на экспорт семян зерновых и кукурузы
01.04.2022

Правительство сняло запрет на экспорт семян зерновых и кукурузы


    • Правительство РФ сняло временный запрет на вывоз зерновых – семян пшеницы и меслины, ржи, ячменя, а также кукурузы обычной и лопающейся.

    Постановления за №528 от 31 марта 2022 года «О внесении изменений в пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 14 марта 2022г. №362» подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

    Отмечается, что экспорт семян пшеницы и меслина, ржи, ячменя, а также кукурузы обычной, кукурузы лопающейся (для приготовления попкорна) будет разрешен при наличии разрешения, выданного Минсельхозом.

    Более подробно с документом можно ознакомиться в прикрепленном файле.

    №528


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