Правительство сняло запрет на экспорт семян зерновых и кукурузы

Правительство РФ сняло временный запрет на вывоз зерновых – семян пшеницы и меслины, ржи, ячменя, а также кукурузы обычной и лопающейся.

Постановления за №528 от 31 марта 2022 года «О внесении изменений в пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 14 марта 2022г. №362» подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Отмечается, что экспорт семян пшеницы и меслина, ржи, ячменя, а также кукурузы обычной, кукурузы лопающейся (для приготовления попкорна) будет разрешен при наличии разрешения, выданного Минсельхозом.

Более подробно с документом можно ознакомиться в прикрепленном файле.

№528