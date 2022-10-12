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Первая партия хлорида калия из порта Махачкала в Иран
12.10.2022

Первая партия хлорида калия из порта Махачкала в Иран

    • Махачкалинский морской торговый порт приступил к перевалке удобрений, сообщает пресс-служба порта. Вчера первый сухогруз «Caspian Aryana» с экспортным сельскохозяйственным грузом вышел из порта в направлении Ирана.

    «Вес экспортного груза на борту судна более 3 тыс. тонн, — рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Махачкалинского морского торгового порта» Рустам Керимов. – Перевалка калия хлористого осуществлялась на терминалах сухогрузной гавани». 

    Он отметил, что в ближайшее время иранским получателям будет отгружено еще около 8 тыс. тонн удобрений.

    По словам Р.Керимова, с начала этого года из Ирана в Дагестан морским транспортом завезено более 130 тыс. тонн цемента, в обратном направлении отгрузили более 150 тыс. тонн зерна.

    До конца текущего года порт рассчитывает значительно увеличить объемы перевалки экспортно-импортных грузов.

    «Сдерживающим фактором роста грузооборота на сегодняшний день является нехватка судов. Для решения этой проблемы была организована собственная судоходная компания, – пояснил Р.Керимов. – В настоящее время порт ведет работу по увеличению своего морского флота, что позволит предприятию нивелировать это узкое место в логистической цепочке».

    Отметим, что в конце сентября ММТП объявил о создании собственной судоходной компании. Собственный сухогрузный флот порта пока состоит из 3 единиц судов — «Махачкала», «Рыбинск» и «Петр I».

    Фото: Махачкалинский морской торговый порт


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