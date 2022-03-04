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экспорт рост
04.03.2022

Из каких регионов рос экспорт в 2021 году

    • В 2021 году поставки из России в денежном выражении увеличились на 46%, или на 154,9 млрд долларов по сравнению с показателем 2020 года и составили 491,6 млрд долларов. В физическом выражении вывоз товаров снизился на 0,5%, или на 4,9 млн тонн до 908,4 млн тонн.

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    По данным сервиса SeaNews ТСВТ, наибольший рост стоимости экспорта в абсолютном выражении пришелся на Москву. По итогам 2021 года отправки из региона выросли на 66,5 млрд долларов. Из Санкт-Петербурга было вывезено товаров на 8,9 млрд долларов больше, чем годом ранее. Поставки из Ханты-Мансийского автономного округа увеличились на 6,4 млрд долларов. Отгрузки из Московской области и Красноярского края выросли на 4,6 млрд долларов и 4,3 млрд долларов соответственно.

    С точки зрения стоимости наибольший рост экспорта в процентном выражении пришелся на Тюменскую область. В 2021 году отгрузки из региона увеличились в 3,4 раза. Поставки из Рязанской области выросли в 3,1 раза, из Еврейской автономной области – в 2,1 раза. Из Липецкой области было отправлено на экпорт в 2,1 раза больше, чем годом ранее. Экспорт из Курской области увеличился в 2 раза.

    Лидером по приросту физического объема экспорта является Якутия, отгрузки из которой выросли на 9,6 млн тонн. Отправки из Московской и Новосибирской областей увеличились на 3,4 млн тонн и на 3 млн тонн соответственно. Поставки из Пермского края выросли на 2,8 млн тонн, из Ямало-Ненецкого автономного округа – на 2,4 млн тонн.

    В физическом выражении набольший рост экспорта в процентах также пришелся на Якутию. В 2021 году отгрузки из региона выросли в 2,1 раза. Из Московской области было вывезено на 77,8% больше товаров, чем годом ранее. Отправки из Адыгеи увеличились на 70%, из республики Алтай – на 61,2%, из Севастополя – на 54,5%.

    Подробный анализ динамики экспорта из России по итогам 2021 года доступен по подписке.


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