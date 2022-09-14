«РЖД Логистика» спроектировала перегрузочный комплекс во Владимирской области

АО «РЖД Логистика» разработало консалтинговый проект для логистической группы «Адмирал» с вариантами размещения инфраструктуры перегрузочного комплекса на станции Болдино Горьковской железной дороги. Для региона перегрузочный комплекс может стать крупным грузовым хабом, объединяющим грузопотоки предприятий Владимирской области и транзитные перевозки, рассказали SeaNews в «РЖД Логистике».

Проектируемый перегрузочный комплекс находится в поселке Болдино Петушинского района Владимирской области, на расстоянии 140 км от Москвы и 58 км от Владимира, на трассе М7. Общая площадь, выделенная под строительство логистического центра, составляет 35 гектаров. Как предполагается, здесь разместится складской комплекс класса А+ и контейнерный терминал. Для обеспечения контейнерных железнодорожных перевозок рядом с терминалом планируется строительство железнодорожного пути необщего пользования, примыкающего к станции Болдино Горьковской железной дороги.

«Реализация проекта позволит создать во Владимирской области опорный терминал и поможет ликвидировать существующие технологические ограничения для развития контейнерных перевозок во Владимирском железнодорожном узле. Кроме того, будут обеспечены дополнительные перегрузочные мощности по переработке объемов транзитных контейнерных перевозок в смешанном сообщении», — отмечают в компании.

«Перегрузочный комплекс в Болдино обладает огромным логистическим потенциалом как для развития внутрироссийских перевозок товаров автомобильным и железнодорожным транспортом, так и для поставок экспортных/импортных грузов в крупнотоннажных контейнерах. Строительство комплекса, безусловно, будет способствовать развитию бизнеса в регионе, увеличению налоговых поступлений в бюджет, созданию рабочих мест», – отметил директор по промышленной логистике и аутсорсингу АО «РЖД Логистика» Дмитрий Аношкин.

Фото предоставлено пресс-службой «РЖД Логистики»