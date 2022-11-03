США вмешались в сделку по продаже COSCO доли в гамбургском терминале

Корректировка доли китайской компании COSCO Shipping Port Limited (CSPL) в HHLA Container Terminal Tollerort (CTT) в меньшую сторону была сделана по «настоятельному предложению» США, сообщает Reuters со ссылкой на собственный источник в Госдепартаменте США.

«Вашингтон работает с европейскими партнерами с целью получения гарантий, что любые инвестиции Китая в стратегические отрасли тщательно изучаются. Посольство (США в Германии) очень ясно дало понять, что мы настоятельно рекомендовали не отдавать Китаю контрольного пакета акций, и, как видите, когда они скорректировали сделку, контрольный пакет Китай не получил».

Добиться того, чтобы основными акционерами остались муниципалитет Гамбурга и сам порт, было «важно для стандартов, которые мы пытаемся установить для стран G7 и для всего мира», — цитирует издание другой источник в Госдепе США.

Reuters отмечает, что «информация о вмешательстве США в сделку стала известна за несколько дней до того, как канцлер Германии Олаф Шольц собирается совершить первый визит в Китай. «За ним будут внимательно следить, чтобы понять, насколько серьезно Германия готова снижать свою экономическую зависимость от растущей азиатской сверхдержавы», — пишет издание.

Напомним, на прошлой неделе правительство Германии одобрило сделку по приобретению COSCO Shipping Port Limited доли в HHLA Container Terminal Tollerort, уменьшив ее с первоначальных 25% до 24,5%. О самой сделке было объявлено осенью 2021 года. Сделка подлежала одобрению правительства Германии в соответствии с законодательством об инвестициях.

Хотя обе компании сразу представили необходимые документы в Федеральное министерство экономики, процесс проверки затянулся до 2022 года, поскольку в правительстве Германии возникли разногласия. Власти опасались, что страна попадет в зависимость от Китая. «В документе Министерства иностранных дел Германии, с которым ознакомилось агентство Reuters, подчеркивается, что инвестиции непропорционально расширяют стратегическое влияние Китая на немецкую и европейскую транспортную инфраструктуру, а также зависимость Германии от Китая. В документе указывается на значительные риски, возникающие при влиянии и контроле элементов европейской транспортной инфраструктуры со стороны Китая, при этом сам Китай не позволяет Германии участвовать в китайских портах», — пишет издание.

Фото: HHLA / Thies Rätzke