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Правительство Германии одобрило продажу COSCO доли в гамбургском терминале
27.10.2022

Правительство Германии одобрило продажу COSCO доли в гамбургском терминале


    • Правительство Германии одобрило приобретение китайской компанией COSCO Shipping Port Limited (CSPL) миноритарного пакета акций HHLA Container Terminal Tollerort (CTT) в размере менее 25% на определенных условиях. Об этом объявил продавец, Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA).

    «Решение было найдено в ходе объективных и конструктивных переговоров с федеральным правительством. Наш давний китайский партнер COSCO Shipping Ports Limited может приобрести миноритарную долю в размере менее 25 процентов в компании-операторе Container Terminal Tollerort (CTT) GmbH в Гамбурге в соответствии с условиями, установленными федеральным правительством. В ближайшее время мы обсудим соответствующую корректировку соглашения с CSPL», — прокомментировала председатель исполнительного совета HHLA Анжела Тицрат.

    «После анализа инвестиций, необходимого для приобретения акций компаниями из стран, не входящих в Евросоюз, мы получили результат, укрепляющий будущую жизнеспособность HHLA и обеспечивающий рабочие места в порту Гамбург. Мы хотим и дальше успешно развивать деловые отношения с COSCO, которые существуют уже 40 лет», — сказала она.

    А.Тицрат подчеркнула, что «ни CTT, ни HHLA, ни порт Гамбург не будут проданы Китаю». «HHLA останется независимой компанией, акции которой зарегистрированы на бирже, город Гамбург является ее самым важным акционером, — сказала она. — Благодаря инвестициям CSPL CTT станет предпочтительным хабом для азиатского трафика».

    «HHLA сохраняет исключительный контроль над всеми основными решениями. COSCO не получит никаких эксклюзивных прав на CTT — терминал останется открытым для всех клиентов. CSPL также не получает доступа к стратегическим ноу-хау, а информационные технологии и данные о продажах остаются исключительной ответственностью HHLA. Во всех вопросах по-прежнему будет применяться законодательство Германии», — добавила А.Тицрат.

    Напомним, осенью 2021 года HHLA и CSPL подписали соглашение, согласно которому китайская компания приобретет долю в размере 35% в Container Terminal Tollerort. Сделка подлежала одобрению правительства Германии в соответствии с законодательством об инвестициях. Хотя обе компании сразу представили необходимые документы в Федеральное министерство экономики, процесс проверки затянулся до 2022 года, поскольку в правительстве Германии возникли разногласия по поводу сделки. Власти опасались, что страна попадет в зависимость от Китая. В августе HHLA и CSPL договорились о продлении крайнего срока до 31 октября, чтобы довести процесс до успешного завершения.

    Фото: HHLA


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