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Шанхай уходит на карантин
28.03.2022

Шанхай уходит на карантин

    • 27 марта в Шанхае объявлен карантин из-за рекордной вспышки коронавируса, сообщает Seatrade Maritime. Локдаун будет вводиться поэтапно. Восточная часть города будет закрыта в целях массового тестирования с 28 марта по 1 апреля, западная часть – с 1 по 5 апреля. Не будет работать общественный транспорт, приостанавливается производство, жителям запрещено выходить из дома.

    Как заявила Shanghai International Port Group (SIPG), порт в период локдауна будет работать в обычном режиме и предоставлять услуги круглосуточно на всех терминалах и других портовых объектах.

    «Однако наземная инфраструктура и транспортное сообщение будут нарушены, – пишет издание. – Водители контейнеровозов должны предоставлять отрицательный тест на коронавирус давностью не более 48 часов. Многие въезды на скоростные автомагистрали также заблокированы, и доступ в город для автотранспорта ограничен».

    Несколько логистических компаний в районах, находящихся на первом этапе блокировки, заявили, что они приостановили операции и на время ограничений не принимают груз.

    Напомним, во время недавнего локдауна в крупнейшем экономическом центре Китая – Шэньчжэне,порты работали в обычном режиме, однако из-за ограничений наземного транспорта и инфраструктуры, аналогичные тем, что сейчас действуют в Шанхае, образовались заторы в портах.


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