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Строить портовые краны Kalmar будут китайцы
18.07.2022

Строить портовые краны Kalmar будут китайцы


    • Kalmar заключил соглашение с китайской Rainbow Industries Co. Ltd. (RIC) о передаче ей интеллектуальной собственности и активов, связанных с производством тяжелых кранов. По информации Kalmar, соглашение затрагивает краны RTG, RMG, STS, а также автоматические штабелеры, которые в настоящее время собираются на заводе RIC в Тайцане.

    Напомним, ранее Cargotec сообщал о планах выйти из бизнеса по производству тяжелых кранов Kalmar после того как Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) заблокировало слияние двух крупнейших мировых финских производителей грузоподъемной техники Cargotec и Konecranes

    Kalmar в будущем намерен сконцентрироваться на производстве экологичной мобильной техники для обработки грузов, в частности, АКВ, челночных контейнеровозов и спредеров, а также ее сопровождению в течение всего жизненного цикла и автоматизации кранового оборудования.

    Kalmar работал с RIC с 2013 года – сначала в рамках совместного предприятия между Cargotec (материнской компанией Kalmar) и RIC, а с 2020 года RIC был подрядчиком по сборке продукции двух подразделений Cargotec, Kalmar and MacGregor.

    По предварительной оценке, расходы Cargotec на реструктуризацию в связи с соглашением составят 25 млн евро во втором квартале 2022 года и 11 млн евро – в третьем квартале. На итогах 2022 года сделка не должна сказаться – ожидается, что прибыль группы будет выше, чем в 2021 году, когда она составила 232 млн евро.

    Фото: Kalmar

     


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