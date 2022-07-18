Строить портовые краны Kalmar будут китайцы

Kalmar заключил соглашение с китайской Rainbow Industries Co. Ltd. (RIC) о передаче ей интеллектуальной собственности и активов, связанных с производством тяжелых кранов. По информации Kalmar, соглашение затрагивает краны RTG, RMG, STS, а также автоматические штабелеры, которые в настоящее время собираются на заводе RIC в Тайцане.

Напомним, ранее Cargotec сообщал о планах выйти из бизнеса по производству тяжелых кранов Kalmar после того как Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) заблокировало слияние двух крупнейших мировых финских производителей грузоподъемной техники Cargotec и Konecranes.

Kalmar в будущем намерен сконцентрироваться на производстве экологичной мобильной техники для обработки грузов, в частности, АКВ, челночных контейнеровозов и спредеров, а также ее сопровождению в течение всего жизненного цикла и автоматизации кранового оборудования.

Kalmar работал с RIC с 2013 года – сначала в рамках совместного предприятия между Cargotec (материнской компанией Kalmar) и RIC, а с 2020 года RIC был подрядчиком по сборке продукции двух подразделений Cargotec, Kalmar and MacGregor.

По предварительной оценке, расходы Cargotec на реструктуризацию в связи с соглашением составят 25 млн евро во втором квартале 2022 года и 11 млн евро – в третьем квартале. На итогах 2022 года сделка не должна сказаться – ожидается, что прибыль группы будет выше, чем в 2021 году, когда она составила 232 млн евро.

Фото: Kalmar