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Экспорт каменного угля в первом полугодии 2020 года
29.04.2022

Китай вводит временную нулевую ставку ввозных таможенных пошлин на уголь

    • Китай установит временные нулевые ставки ввозных таможенных пошлин на уголь для обеспечения надежности энергоснабжения в стране, сообщает информационное агентство Xinhua.

    По решению Комитета по таможенным пошлинам при Госсовете КНР, в период с 1 мая 2022 года по 31 марта 2023 года будет действовать временная нулевая ставка ввозных таможенных пошлин в отношении коксующегося угля и еще шести видов угольной продукции.

    В настоящее время ставки ввозных таможенных пошлин в Китае в отношении различных видов угольной продукции колеблются от 3% до 6%.

    По данным аналитического сервиса ТСВТ, в 2021 году поставки российского угля в КНР составили 175,35 млн тонн, что на 2,5% больше относительно показателя 2020 года. В денежном выражении отгрузки выросли на 34,9% до 66,3 млрд долларов.

    В январе этого года в Китай Россия экспортировала 2,5 млн тонн угля (+36,2% к январю 2021 года) на сумму 380,3 млн долларов (рост в 3,5 раза).


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