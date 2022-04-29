Китай вводит временную нулевую ставку ввозных таможенных пошлин на уголь

Китай установит временные нулевые ставки ввозных таможенных пошлин на уголь для обеспечения надежности энергоснабжения в стране, сообщает информационное агентство Xinhua.

По решению Комитета по таможенным пошлинам при Госсовете КНР, в период с 1 мая 2022 года по 31 марта 2023 года будет действовать временная нулевая ставка ввозных таможенных пошлин в отношении коксующегося угля и еще шести видов угольной продукции.

В настоящее время ставки ввозных таможенных пошлин в Китае в отношении различных видов угольной продукции колеблются от 3% до 6%.

По данным аналитического сервиса ТСВТ, в 2021 году поставки российского угля в КНР составили 175,35 млн тонн, что на 2,5% больше относительно показателя 2020 года. В денежном выражении отгрузки выросли на 34,9% до 66,3 млрд долларов.

В январе этого года в Китай Россия экспортировала 2,5 млн тонн угля (+36,2% к январю 2021 года) на сумму 380,3 млн долларов (рост в 3,5 раза).