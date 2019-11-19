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19.11.2019

О сервисе ТСВТ — аналитика внешнеэкономической деятельности РФ


    • Официальная таможенная статистика характеризуется большим объемом первичных данных, качественная и полная (на уровне 10 знаков кодов ТНВЭД) обработка которых невозможна без развитых средств визуализации и картографии – даже в самых простых случаях речь идет о сотнях тысячах записей. Поэтому SeaNews предлагает Вам ознакомиться с уникальным визуальным аналитическим сервисом ТСВТ, работающим on-line на технологиях BIG DATA  и дающим полное представление статистики ВЭД.

    Возможности и преимущества on-line сервиса:

    О сервисе ТСВТ - аналитика внешнеэкономической деятельности РФ
    Товарные изменения – уникальный инструмент поиска изменений в товарной структуре импорта и экспорта по географии, ритмичности, номенклатуре и объему поставок
    О сервисе ТСВТ - аналитика внешнеэкономической деятельности РФ
    Полнота – в основе полная официальная база ФТС России, обновляется ежемесячно с задержкой около двух месяцев.
    О сервисе ТСВТ - аналитика внешнеэкономической деятельности РФ
    Скорость – нужные данные и товарные находятся за минуты, из огромного массива данных вычленяются только нужные с возможностью выгрузки в Excel.
    О сервисе ТСВТ - аналитика внешнеэкономической деятельности РФ
    Доступность 24/7 – программный сервис расположен в облачном дата-центре, доступен всегда и везде с любых устройств. 
    О сервисе ТСВТ - аналитика внешнеэкономической деятельности РФ
    Наглядность – визуальный графический и картографический анализ массива данных статистики ВЭД в реальном времени.
    О сервисе ТСВТ - аналитика внешнеэкономической деятельности РФ
    Актуальность – оперативное ежемесячное обновление данных.

    Отправить заявку на подключение

    Демо-версия аналитического визуального сервиса товарной статистики внешнеэкономической деятельности РФ ТСВТ (набор данных ограничен январем 18/19гг., данные за весь 2018г. /2019г. доступны в полной версии)

    Для работы в режиме полного экрана нажмите кнопку  О сервисе ТСВТ - аналитика внешнеэкономической деятельности РФ  в правом нижнем углу окна сервиса (если в Вашем браузере сервис не отображается, то воспользуйтесь Google Chrome или Yandex-браузером).

    Отправить заявку на подключение к ТСВТ


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