О сервисе ТСВТ — аналитика внешнеэкономической деятельности РФ

Официальная таможенная статистика характеризуется большим объемом первичных данных, качественная и полная (на уровне 10 знаков кодов ТНВЭД) обработка которых невозможна без развитых средств визуализации и картографии – даже в самых простых случаях речь идет о сотнях тысячах записей. Поэтому SeaNews предлагает Вам ознакомиться с уникальным визуальным аналитическим сервисом ТСВТ, работающим on-line на технологиях BIG DATA и дающим полное представление статистики ВЭД.
Возможности и преимущества on-line сервиса:
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Демо-версия аналитического визуального сервиса товарной статистики внешнеэкономической деятельности РФ ТСВТ (набор данных ограничен январем 18/19гг., данные за весь 2018г. /2019г. доступны в полной версии)
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