Порт Корсаков затопило из-за шторма

Грузовой порт в Корсакове, расположенный на юге Сахалинской области, сегодня затопило из-за сильного шторма, бушевавшего в ночь на 15 ноября. Под водой оказалась бОльшая его территории, сообщает ИА SakhalinMedia.

Как сообщил диспетчер АО «Корсаковский морской торговый порт» Николай Покушаев, территория порта затоплена вплоть до проходной. «Сначала вода ушла, но сейчас снова подходит, ближе к железной дороге. Инфраструктура порта не пострадала, пострадавших среди работников нет, – сказал он. – Нашу акваторию суда покинули заблаговременно. Они переместились в Таранай».

Видео и фото: ASTV