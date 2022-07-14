Китаю снова грозит локдаун

В портах Китая увеличиваются заторы на фоне локальных локдаунов и неблагоприятных погодных условий.

Как сообщает Splash, в Шанхае, который только недавно пережил двухмесячный локдаун, снова началась кампания по массовому тестированию жителей большинства районов. В городе очередная вспышка коронавируса, в связи с чем открыты карантинные пункты. Власти города рекомендовали жителям закупить продукты и лекарства с запасом на две недели.

Массовое тестирование на Covid-19 проходит и в крупном порту Гуанчжоу.

В Угане, где находится одно из крупнейших сталелитейных предприятий Китая, объявлен локдаун после того, как подтвердился один случай заражения – в городе строго соблюдают политику нулевого ковида.

13 июля на полную изоляцию перешел город Ланьчжоу на северо-западе Китая.

По данным аналитического агентства Nomura, на которые ссылается Splash, случаи заражения коронавирусом зафиксированы в общей сложности в 30 китайских городах.

Помимо этого, на работу портов Нинбо, Шэньчжэнь и Гонконг повлияли тайфуны: время разгрузки/погрузки судов увеличилось.

«Это вызывает опасения, что локальные блокировки в Китае приведут к дальнейшим заторам и в без того перегруженных портах», – пишет издание.