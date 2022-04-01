Cargotec выходит из бизнеса по производству тяжелых кранов

Финский производитель грузоподъемной техники Cargotec планирует выйти из бизнеса по производству тяжелых кранов Kalmar и рассматривает возможность продажи своего подразделения MacGregor.

«Совет директоров Cargotec принял решение переориентировать свою стратегию, чтобы достичь более высоких финансовых показателей за счет устойчивости и роста в прибыльных сегментах своего основного бизнеса – Hiab, Kalmar Mobile Solutions и «горизонтальных» решений Kalmar. При этом компания планирует выйти из бизнеса по производству тяжелых кранов Kalmar, а также рассматривает возможность продажи MacGregor», – говорится в заявлении Cargotec от 30 марта, после того как антимонопольный регулятор Великобритании не одобрил сделку по слиянию с Konecranes.

Компания заявила, что пересмотрит операционную модель и в течение года ускорит инвестиции в свою климатическую программу Cargotec Mission Climate, слияния и поглощения, а также исследования и разработки в области электрификации, робототехники и цифровизации.