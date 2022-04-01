Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Cargotec выходит из бизнеса по производству тяжелых кранов
01.04.2022

Cargotec выходит из бизнеса по производству тяжелых кранов


    • Финский производитель грузоподъемной техники Cargotec планирует выйти из бизнеса по производству тяжелых кранов Kalmar и рассматривает возможность продажи своего подразделения MacGregor.

    «Совет директоров Cargotec принял решение переориентировать свою стратегию, чтобы достичь более высоких финансовых показателей за счет устойчивости и роста в прибыльных сегментах своего основного бизнеса – Hiab, Kalmar Mobile Solutions и «горизонтальных» решений Kalmar. При этом компания планирует выйти из бизнеса по производству тяжелых кранов Kalmar, а также рассматривает возможность продажи MacGregor», – говорится в заявлении Cargotec от 30 марта, после того как антимонопольный регулятор Великобритании не одобрил сделку по слиянию с Konecranes.

    Компания заявила, что пересмотрит операционную модель и в течение года ускорит инвестиции в свою климатическую программу Cargotec Mission Climate, слияния и поглощения, а также исследования и разработки в области электрификации, робототехники и цифровизации.


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Новости по теме
    30.03.2022
    Слияние Cargotec и Konecranes отменяется
    Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) заблокировало слияние двух финских производителей грузоподъемной техники […]
    CargotecKonecranesАнтимонопольное регулированиеВеликобритания
    0
    28.02.2022
    Еврокомиссия одобрила слияние Cargotec и Konecranes
    Но на определенных условиях
    CargotecKonecranesЕврокомиссияСлияния и поглощения
    0


  •  





  • статистика таможни



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    01.04.2022 Контейнерооборот Арктического бассейна в феврале 2022 года в деталях
    01.04.2022 TOP-15 морских контейнерных портов Китая в январе-феврале 2022
    30.03.2022 В Беларуси построят новый контейнерный терминал
    29.03.2022 PIL расширяет сервисы на Индию
    29.03.2022 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в феврале 2022 года вырос на 33,6%
    28.03.2022 АЕ19 продолжает работать без Maersk
    Госрегулирование Показать всё
    01.04.2022 Правительство сняло запрет на экспорт семян зерновых и кукурузы
    01.04.2022 Экспорт российского газа за рубли
    01.04.2022 Экспорт масличных и продуктов их переработки ограничат
    31.03.2022 Легализован параллельный импорт
    28.03.2022 Временный запрет на экспорт аммиачной селитры продлили
    25.03.2022 О правилах выдачи сертификатов о происхождении товара российским экспортерам
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти