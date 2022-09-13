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Обновлена Стратегия агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов
13.09.2022

Обновлена Стратегия агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов


    • Правительство России утвердило Стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов до 2030 года. Соответствующее распоряжение от 8 сентября 2022 года за № 2567-р подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

    По сообщению пресс-службы правительства РФ, всего стратегия формулирует восемь главных целей.

    В Стратегии особое значение отводится расширению экспорта. Так, согласно пояснительной записке, для расширения экспорта предполагается наладить работу логистических цепочек для поставщиков сельхозпродукции, поддерживать её сертификацию и развивать сеть атташе по агропромышленному комплексу за рубежом. Приоритетными направлениями экспорта продукции станут страны СНГ, Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии, а также Китай и Индия.

     По базовому сценарию экспорт сельхозпродукции должен увеличиться с 29,5 млрд долларов в 2024 году до 41 млрд долларов в 2030 году. По оптимистическому – в 2024 году объём экспорта составит 30 млрд долларов, а в 2030 году – 47,1 млрд долларов.

    Отмечается, что Стратегия утверждена взамен аналогичного документа, принятого весной 2020 года. Обновлённая версия учитывает экономическую ситуацию, сложившуюся в условиях внешнего санкционного давления.

    Документ будет опубликован позже.


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