Обновлена Стратегия агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов

Правительство России утвердило Стратегию развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов до 2030 года. Соответствующее распоряжение от 8 сентября 2022 года за № 2567-р подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

По сообщению пресс-службы правительства РФ, всего стратегия формулирует восемь главных целей.

В Стратегии особое значение отводится расширению экспорта. Так, согласно пояснительной записке, для расширения экспорта предполагается наладить работу логистических цепочек для поставщиков сельхозпродукции, поддерживать её сертификацию и развивать сеть атташе по агропромышленному комплексу за рубежом. Приоритетными направлениями экспорта продукции станут страны СНГ, Ближнего Востока, Африки, Юго-Восточной Азии, а также Китай и Индия.

По базовому сценарию экспорт сельхозпродукции должен увеличиться с 29,5 млрд долларов в 2024 году до 41 млрд долларов в 2030 году. По оптимистическому – в 2024 году объём экспорта составит 30 млрд долларов, а в 2030 году – 47,1 млрд долларов.

Отмечается, что Стратегия утверждена взамен аналогичного документа, принятого весной 2020 года. Обновлённая версия учитывает экономическую ситуацию, сложившуюся в условиях внешнего санкционного давления.

Документ будет опубликован позже.