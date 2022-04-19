Пестициды и агрохимикаты можно ввозить через любые пункты пропуска

Ввоз пестицидов и агрохимикатов в Россию через любые пункты пропуска государственной границы разрешен до 1 июля 2022 года в связи с введением санкций рядом зарубежных государств. Как сообщает ТАСС, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«В связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, направленными на введение ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц, в целях защиты национальных интересов Российской Федерации в продовольственной сфере <…> постановляю: разрешить до 1 июля 2022 года: ввоз в Российскую Федерацию пестицидов и агрохимикатов через любые пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации», – цитирует ТАСС указ.

Контроль за поставками осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Фото: web-портал ФГБУ «Центр Агроаналитики»