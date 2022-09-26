Первый вице-премьер России Андрей Белоусов провёл заседание штаба по транспортно-логистическим коридорам, сообщает пресс-служба правительства РФ.

В заседании приняли участие министр транспорта Виталий Савельев, глава республики Бурятия Алексей Цыденов, представители министерства финансов и других профильных ведомств.

В своем докладе В.Савельев, отметил, что на сегодняшний день основная доля перевалки приходится на порты Владивосток и Восточный. Всего же в ДФО функционирует 22 морских порта. Как подчеркнул глава Минтранса, для достижения оптимальной работы терминалов необходимо снизить уровень затаривания портовых терминалов на 20%.

По итогам проведённых обсуждений Минтрансом предложен ряд шагов для оптимизации процесса перевалки грузов. В частности, необходимо обеспечить нормативное планирование накопления грузов с учётом провозной способности железной дороги. Также предлагается рассмотреть вопрос расширения использования тыловых площадок портов и сухих портов в припортовых зонах Дальнего Востока. В дальнейшем предлагается рассмотреть варианты увеличения числа контейнерных поездов в адрес портов Дальнего Востока, говорится в сообщении правительства.

А.Белоусов призвал все стороны оперативно проработать данные предложения и поручил представить результаты в правительство для принятия решений.

Также участники заседания рассмотрели вопросы финансового обеспечения реализации «дорожных карт» развития международных транспортных коридоров, а также организации регулярного паромного сообщения с Турецкой Республикой через морской порт Новороссийска.