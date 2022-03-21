Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
О ходе строительства порта «Лавна»
21.03.2022

О ходе строительства порта «Лавна»


    • В рамках рабочей поездки в Мурманскую область министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков посетил строительную площадку будущего порта «Лавна».

    Инвестором проекта выступает ООО «Морской торговый порт «Лавна», получившее на прошлой неделе статус резидента ТОР «Столица Арктики». Строительство объекта находится в зоне ответственности Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).

    Объем частных вложений в реализацию проекта «Лавна» превысит 60 млрд рублей, сообщает министерство информационной политики Мурманской области.o hode stroitelstva porta lavna Новости, Разное

    На первом этапе предусмотрено строительство угольного терминала мощностью 18 млн тонн в год в 2023 году и железнодорожной инфраструктуры на ближних подходах – 46 км – для увеличения провозной способности до 24 млн тонн в год.

    В сентябре строительство порта активно возобновилось после перерыва, вызванного пандемией. На текущий момент на объекте идет устройство буронабивных свай будущих пересыпных станций и свайного основания пути стакера-рейклаймера, подпорных стен, организованы буровзрывные работы под инженерные сети. На территории будущих железнодорожных путей ведется устройство земляного полотна. На морском грузовом фронте проводится водолазное обследование дна с удалением посторонних предметов, начато устройство трубосвай, на подходной дамбе идет отсыпка скальным грунтом, выполнено крепление откоса крупногабаритным камнем. Завершаются работы по сооружению временных зданий и сооружений.port lavna stroitelstvo Новости, Разное

    «Строители и инвесторы порта «Лавна» доложили, что проект двигается по плану. Рассчитываем, что до конца 2023 года объект будет введен. Порт станет одним из ключевых проектов для Мурманской области и экономики России, важным транспортным узлом на севере и на маршруте Северного морского пути, который позволит более эффективно экспортировать различные виды грузов», – заявил А.Чекунков

    По словам губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, появление этого порта и новой железной дороги на западный берег Кольского залива дает гигантские возможности для области с точки зрения создания здесь логистического хаба. «Вместе с Правительством России, Минвостокразвития, инвесторами мы ищем все возможности, чтобы влияния санкций на строительство не произошло. Те вызовы, которые есть сегодня, отрабатываются», – подчеркнул А.Чибис.

    «В современных реалиях особое значение приобретают ключевые преимущества порта «Лавна» – это, в первую очередь, наличие прямого выхода к нейтральным водам. Кроме того, универсальный порт является глубоководным и незамерзающим. Все это будет способствовать открытию новых рынков экспортных поставок в страны АТР», – сказал генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих.

    Фото: министерство информационной политики Мурманской области


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    22.02.2022
    Портовикам придется платить в 10 раз больше за экологические нарушения
    Правительство поддержало проект, подготовленный Минприроды, закона о повышении ответственности за санитарные и экологические нарушения […]
    ЗаконопроектПравительствоУголь
    0
    01.03.2022
    О стабилизации рынков, поддержке импортозамещения и внутренних капиталовложениях
    Санкционное давление на Россию спадет и выиграют те иностранные компании, которые останутся работать в […]
    импортозамещениеИнвестициикапиталПравительство
    0
    01.03.2022
    Подходы к порту «Лавна» в Мурманске углубят
    Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий на дноуглубление акватории и водных […]
    ГлавгосэкспертизаДноуглублениеЛавнаПодходы к порту
    0
    31.01.2022
    Порты Азов и Феодосия расширят
    В границы морских портов Феодосия и Азов войдут дополнительные земельные участки. Соответствующее распоряжение подписал председатель […]
    АзовКрымПравительстворасширение
    0
    02.02.2022
    На Сахалине началось проектирование нового морского порта
    На Сахалине началось проектирование нового морского грузового порта. Генеральным проектировщиком выступает ООО «Транспортные проекты […]
    морской портСахалинСтроительство
    0
    18.02.2022
    «Бронка» переходит к Ростеху
    Распоряжением Правительства России от 15.02.2022 №253-р в собственность Государственной корпорации по содействию разработке, производству и […]
    ММПК БронкаПравительствоРаспоряжениеРостех
    0


  •  




  • статистика таможни



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    21.03.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 11, 2022
    17.03.2022 HHLA снова принимает российские контейнеры
    17.03.2022 Контейнерооборот Балтийского бассейна в феврале 2022 вырос на 3,7%
    17.03.2022 Новый сервис между Балтикой и США
    17.03.2022 Контейнерооборот Балтийского бассейна в феврале 2022 года в деталях
    16.03.2022 Контейнерооборот Гонконга, 2 месяца 2022
    Госрегулирование Показать всё
    16.03.2022 Об эксплуатации железнодорожных вагонов иностранных государств на территории РФ
    14.03.2022 Упрощены условия ввоза и сертификации продукции
    11.03.2022 Товары первой необходимости растаможат в первую очередь
    11.03.2022 В Госдуму внесен законопроект о поддержке транспортной отрасли
    11.03.2022 Определен перечень товаров и оборудования, временно запрещённых к вывозу из России
    10.03.2022 Минпромторг рекомендовал запретить экспорт древесины
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти