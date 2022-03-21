О ходе строительства порта «Лавна»

В рамках рабочей поездки в Мурманскую область министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков посетил строительную площадку будущего порта «Лавна».

Инвестором проекта выступает ООО «Морской торговый порт «Лавна», получившее на прошлой неделе статус резидента ТОР «Столица Арктики». Строительство объекта находится в зоне ответственности Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).

Объем частных вложений в реализацию проекта «Лавна» превысит 60 млрд рублей, сообщает министерство информационной политики Мурманской области.

На первом этапе предусмотрено строительство угольного терминала мощностью 18 млн тонн в год в 2023 году и железнодорожной инфраструктуры на ближних подходах – 46 км – для увеличения провозной способности до 24 млн тонн в год.

В сентябре строительство порта активно возобновилось после перерыва, вызванного пандемией. На текущий момент на объекте идет устройство буронабивных свай будущих пересыпных станций и свайного основания пути стакера-рейклаймера, подпорных стен, организованы буровзрывные работы под инженерные сети. На территории будущих железнодорожных путей ведется устройство земляного полотна. На морском грузовом фронте проводится водолазное обследование дна с удалением посторонних предметов, начато устройство трубосвай, на подходной дамбе идет отсыпка скальным грунтом, выполнено крепление откоса крупногабаритным камнем. Завершаются работы по сооружению временных зданий и сооружений.

«Строители и инвесторы порта «Лавна» доложили, что проект двигается по плану. Рассчитываем, что до конца 2023 года объект будет введен. Порт станет одним из ключевых проектов для Мурманской области и экономики России, важным транспортным узлом на севере и на маршруте Северного морского пути, который позволит более эффективно экспортировать различные виды грузов», – заявил А.Чекунков

По словам губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, появление этого порта и новой железной дороги на западный берег Кольского залива дает гигантские возможности для области с точки зрения создания здесь логистического хаба. «Вместе с Правительством России, Минвостокразвития, инвесторами мы ищем все возможности, чтобы влияния санкций на строительство не произошло. Те вызовы, которые есть сегодня, отрабатываются», – подчеркнул А.Чибис.

«В современных реалиях особое значение приобретают ключевые преимущества порта «Лавна» – это, в первую очередь, наличие прямого выхода к нейтральным водам. Кроме того, универсальный порт является глубоководным и незамерзающим. Все это будет способствовать открытию новых рынков экспортных поставок в страны АТР», – сказал генеральный директор ГТЛК Евгений Дитрих.

Фото: министерство информационной политики Мурманской области