Новая линия Новороссийск – Стамбул

Компания «ТРАНС СИНЕРГИЯ» запустила собственную морскую линию между Новороссийском и Стамбулом. Как рассказали SeaNews в компании, «Турецкая линия ТС» открыта на основании приказа Минтранса России от 22 октября 2021 года №356 «Об утверждении Положения о морских линиях», регистрационный номер Ю-4/1 для судна «Астрол-1», ДУ-27/12879 от 5 октября 2022 года.

Задействованный на линии контейнеровоз «Astrol-1» вместимостью 248 TEU будет осуществлять судозаходы на терминал «Новорослесэспорт» еженедельно. В первый рейс из Стамбула судно должно выйти 17 октября, прибытие в Новороссийск планируется 19 октября.

К перевозке принимаются контейнеры, генеральные и балкерные грузы, компания также осуществляет наземную доставку по всей территории Турции, уточнили в «ТРАНС СИНЕРГИИ».

Фото: ТРАНС СИНЕРГИЯ