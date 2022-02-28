Еврокомиссия одобрила слияние Cargotec и Konecranes

Еврокомиссия одобрила слияние двух финских производителей грузоподъемной техники Cargotec и Konecranes, но на определенных условиях.

Так, Cargotec взял на себя обязательство полностью отказаться от бизнеса по производству автокранов, АКВ и портовых тягачей, включая завод-изготовитель в Польше, и отозвать лицензию на использование бренда Kalmar для продукции, которую выпускает это предприятие.

В свою очередь Konecranes обязался отказаться от бизнеса по производству ричстакеров, контейнерных погрузчиков и вилочных погрузчиков, включая заводы-производители в Швеции и Китае, а также контракты с дистрибьюторами.

В Еврокомиссии считают, что эти обязательства полностью решают проблемы конкуренции. «В текущей ситуации на рынке контейнерных перевозок мы должны убедиться, что слияние не повредит цепочкам поставок из-за дальнейшего повышения цен. С учетом предложений обеих компаний, европейские клиенты по-прежнему будут иметь достаточный выбор портового оборудования и по-прежнему будут получать выгоду от конкурентоспособных цен и большого выбора технологий», – говорится в сообщении Еврокомиссии.

Слияние Cargotec и Konecranes еще должны одобрить антимонопольные органы США и Великобритании. Китай сделку уже одобрил.

Напомним, соглашение о слиянии Cargotec и Konecranes подписали осенью 2020 года.