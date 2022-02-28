Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Еврокомиссия одобрила слияние Cargotec и Konecranes
28.02.2022

Еврокомиссия одобрила слияние Cargotec и Konecranes


    • Еврокомиссия одобрила слияние двух финских производителей грузоподъемной техники Cargotec и Konecranes, но на определенных условиях.

    Так, Cargotec взял на себя обязательство полностью отказаться от бизнеса по производству автокранов, АКВ и портовых тягачей, включая завод-изготовитель в Польше, и отозвать лицензию на использование бренда Kalmar для продукции, которую выпускает это предприятие.

    В свою очередь Konecranes обязался отказаться от бизнеса по производству ричстакеров, контейнерных погрузчиков и вилочных погрузчиков, включая заводы-производители в Швеции и Китае, а также контракты с дистрибьюторами.

    В Еврокомиссии считают, что эти обязательства полностью решают проблемы конкуренции. «В текущей ситуации на рынке контейнерных перевозок мы должны убедиться, что слияние не повредит цепочкам поставок из-за дальнейшего повышения цен. С учетом предложений обеих компаний, европейские клиенты по-прежнему будут иметь достаточный выбор портового оборудования и по-прежнему будут получать выгоду от конкурентоспособных цен и большого выбора технологий», – говорится в сообщении Еврокомиссии.

    Слияние Cargotec и Konecranes еще должны одобрить антимонопольные органы США и Великобритании. Китай сделку уже одобрил.

    Напомним, соглашение о слиянии Cargotec и Konecranes подписали осенью 2020 года.


  • Статистика всех портов и стивидоров России


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    21.01.2022
    Еврокомиссия оспорит ограничения Россией экспорта древесины
    21 января Еврокомиссия намерена запросить консультации во Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с […]
    ВТОДревесинаЕврокомиссияОграничение экспорта
    0
    26.01.2022
    MSC хочет купить бывшую Alitalia
    В партнерстве с Lufthansa
    LufthansaM&AMSCавиакомпания
    0
    18.01.2022
    Teekay LNG продан и будет работать под другим именем
    Teekay сообщил о закрытии сделки по продаже своего актива Teekay LNG Partners L.P., владельца […]
    M&ATeekayГазовозСлияния и поглощения
    0
    12.01.2022
    Почему Еврокомиссия остерегается слияния HHI и DMSE
    Антимонопольные органы Еврокомиссии намерены заблокировать слияние крупнейших южнокорейских верфей Hyundai Heavy Industries (HHI) и […]
    DSMEHHIАнтимонопольное регулированиеЕврокомиссия
    0
    14.01.2022
    Еврокомиссия заблокировала сделку по слиянию HHI и DMSE
    Еврокомиссия заблокировала сделку по слиянию южнокорейских верфей Hyundai Heavy Industries (HHI) и Daewoo Shipbuilding […]
    DSMEHHIАнтимонопольное регулированиеЕврокомиссия
    0


  •  




  • статистика таможни



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    28.02.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 8, 2022
    25.02.2022 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в январе 2022 вырос на 17,5%
    25.02.2022 Безработные контейнеровозы, по состоянию на 14 февраля 2022 года
    25.02.2022 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в январе 2022 года в деталях
    24.02.2022 Роттердам вернулся на уровень допандемийного 2019 года
    22.02.2022 ТOP-5 контейнерных терминалов России в январе 2022 года
    Госрегулирование Показать всё
    22.02.2022 Портовикам придется платить в 10 раз больше за экологические нарушения
    18.02.2022 «Бронка» переходит к Ростеху
    14.02.2022 Часть акватории Мурманского порта вошла в ТОР «Столица Арктики»
    08.02.2022 Новый гендиректор в Росморпорте
    31.01.2022 Порты Азов и Феодосия расширят
    31.01.2022 Новый руководитель в Росжелдоре
  • Войти