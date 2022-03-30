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Слияние Cargotec и Konecranes отменяется
30.03.2022

Слияние Cargotec и Konecranes отменяется


    • Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) заблокировало слияние двух финских производителей грузоподъемной техники Cargotec и Konecranes.

    «Согласно опубликованному 29 марта итоговому отчету CMA, правовые средства антимонопольного регулирования, которые устранили бы все взаимодублирующие виды деятельности двух компаний и были одобрены Еврокомиссией, не будут эффективными для решения проблем конкуренции, – говорится в заявлении Cargotec. – Следовательно, запланированное слияние Cargotec и Konecranes не может быть завершено. Завершение сделки потребовало бы одобрения всех соответствующих органов по вопросам конкуренции. Таким образом, Cargotec и Konecranes решили отменить запланированное слияние».

    «В ответ на замечания, полученные от CMA в ходе его расследования, советы директоров Cargotec и Konecranes тщательно изучили возможность внесения дополнительных изменений в пакет средств правового антимонопольного регулирования, которые были предложены Еврокомиссией, а также альтернативные предложения от CMA. Однако советы директоров не нашли какого-либо решения, которые бы удовлетворило CMA, и отвечало интересам акционеров Cargotec и Konecranes и объединенной компании и в то же время не ставило под угрозу обоснование предполагаемого слияния, о котором было заявлено в октябре 2020 года», – поясняют в Cargotec.

    В результате советы директоров Cargotec и Konecranes пришли к выводу, что отмена слияния отвечает интересам обеих компаний и их акционеров.

    «Мы сделали все, что могли, чтобы реализовать слияние, и разочарованы тем, что от наших планов пришлось отказаться. После длительного и тщательного процесса проверки нормативных актов и подготовки к планированию слияний пришло время полностью сосредоточиться на реализации собственной стратегии Cargotec», – прокомментировал председатель правления Cargotec Илкка Херлин.

    «Совет директоров Konecranes разочарован тем, что предложенный пакет мер не развеял опасения всех регулирующих органов. В то же время мы считаем, что дополнительные меры не отвечали бы интересам акционеров Konecranes, поскольку лишили бы сделку стратегического смысла. Konecranes продолжит реализовывать свою стратегию и развивать потенциал самостоятельно», – сказал председатель правления Konecranes Кристоф Витцум.

    Cargotec и Konecranes прекращают все действия по слиянию и связанные с ним процессы и продолжат работать как независимые компании.

    Отмечается, что на расходы, связанные со слиянием и интеграцией, Konecranes выделил 56 млн евро, а Cargotec – 57 млн. Общая стоимость сделки оценивалась в 125 млн евро.

    Напомним, осенью 2021 года СМА предварительно не одобрило слияние Konecranes и Cargotec, обосновав это тем, что сделка может привести к снижению качества обслуживания или повышению цен для портовых терминалов и других потребителей оборудования для обработки контейнеров.


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