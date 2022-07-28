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В немецком Штаде построят энергетический хаб
28.07.2022

В немецком Штаде построят энергетический хаб


    • Штаде станет местом расположения одного из четырех FSRU, зафрахтованных федеральным правительством Германии. По информации Fluxys, оператора энергетической инфраструктуры, ожидается, что плавучая установка для хранения и регазификации будет готова к приему импортного СПГ до конца 2023 года.

    К этому же сроку планируется расширение существующего промышленного порта за счет приемного наземного терминал, за создание которого отвечает NPorts – портовое управление Нижней Саксонии. В настоящее время проект находится на стадии утверждения.

    Проект, получивший название Ганзейский энергетически узел, базируется в существующем промышленном парке Stade с прямым присоединением к магистральной газораспределительной сети Германии. FSRU будет подключена через двухкилометровый соединительный трубопровод.

    Как и будущий наземный терминал с нулевым уровнем выбросов, плавучая установка может работать на отработанном промышленном топливе от соседней компании Dow Chemical Company Ltd в течение переходного периода, что значительно сократит выбросы CO2, отметили во Fluxys.

    Еще в мае Федеральное министерство экономики и защиты климата Германии и Министерство окружающей среды, энергетики, строительства и защиты климата Нижней Саксонии в протоколе о намерениях заявили, что в будущем Stade будет развиваться как инфраструктура для импорта СПГ и GreenGas (прим.: пропана с высокой степенью очистки).

    Ганзейский энергетический узел предназначен для приема СПГ и низкоуглеродных источников энергии, таких как био-СПГ и синтетический метан, и, как ожидается, с 2026 года будет обеспечивать около 15% спроса на газ в Германии. Суммарная мощность хаба составит 13,3 млрд кубометров природного газа. По мере роста мирового предложения Ганзейский энергетический узел также сможет обеспечивать импорт углеродно-нейтральных источников энергии, таких как аммиак.

    Напомним, что в марте этого года на специальной сессии Бундестага было заявлено, что Германия будет создавать СПГ-терминалы. Кроме этого, в мае немецкий концерн Uniper, который наиболее серьезно пострадал из-за снижения поставок российского газа и в результате сейчас находится под серьезным финансовым давлением, содействовал передаче в долгосрочный фрахт Германии двух FSRU, находящихся под управлением Dynagas. 

     

    Цифровая визуализация терминала/Fluxys


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