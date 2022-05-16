Две FSRU переданы Германии в долгосрочный фрахт

Немецкий концерн Uniper содействовал передаче в долгосрочный фрахт Германии двух FSRU, находящие под управление Dynagas.

По информации Uniper, FSRU «Transgas Force» и FSRU «Transgas Power» построены в 2021 году. Их суммарная мощность отгрузки природного газа составляет до 7,5 млрд куб. м в год и объемом хранения каждого СПГ-терминала 174 тыс. куб. м. Первая отгрузка СПГ намечена на начало 2023 года, после установки систем на местах, выбранных правительством Германии

Отмечается, что совокупный объем СПГ может достичь почти 30% импорта российского газа в Германию.

В настоящее время по всему миру действуют 48 плавучих терминалов FSRU. Аналогичные установки расположены в Литве, Италии, Хорватии и Турции.

Uniper имеет доступ к регазификационным мощностям терминала Gate в Нидерландах, терминалу на острове Грейн в Великобритании и Испании. Под управление греческой компании Dynagas находится 18 СПГ- танкеров и плавучих систем FSRU общей вместимостью около 3 млн куб. метров.

Напомним, что в конце марта правительство Германии объявила о фрахтовании трех плавучих СПГ-терминалов.