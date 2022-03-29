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Германия намерена снизить зависимость от российских нефти и угля
29.03.2022

Германия намерена снизить зависимость от российских нефти и угля

    • На прошлой неделе министерство экономики и борьбы с изменением климата Германии (BMWK) представило отчет о ходе работы по энергетической безопасности страны. По заявлению BMWK, продвижения по снижению энергетической зависимости от России особенно заметны в поставках нефти и угля.

    По словам министра экономики страны Роберта Хабека, компании не продлевают контракты с российскими поставщиками по истечении срока их действия и переходят к другим поставщикам. Ожидается, что в ближайшие две недели зависимость от российских поставок нефти должна снизиться до 25%. «К середине года импорт российской нефти в Германия сократится вдвое, – сказал он. – К концу года мы будем почти независимыми».

    Зависимость от угля, как ожидается, должна снизиться с 50% до примерно 25% в течение следующих нескольких недель; процесс должен поэтапно начаться уже с апреля. «К началу лета большая часть операторов полностью откажется от российского каменного угля, – заверил министр. – К осени мы сможем стать практически независимыми от российского каменного угля».

    Полностью отказаться от российского газа, признал Р.Хабек, будет сложнее, для этого необходимо объединить усилия на всех уровнях – центрального правительства, федеральных земель, муниципалитетов, компаний и частных пользователей, чтобы к середине 2024 года можно было в значительной степени сократить зависимость от российского газа.

    По его словам, Германия уже зафрахтовала трех плавучих СПГ-терминала, опционы от имени федерального правительства подписали компании RWE и Uniper. Правительство страны также прилагает все усилия для развития инфраструктуры и разрабатывает программу энергоэффективности.

    Впрочем, отметил Р.Хабек, говорить об энергетическом эмбарго еще рано – «Экономические и социальные последствия были бы слишком тяжелыми».


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