Klaipedos nafta примет участие в создании СПГ-терминала в Германии

Немецкий концерн Uniper выбрал компанию Klaipedos nafta в качестве поставщика операционных услуг для СПГ-терминала, который создается в Вильгельмсхафене на побережье Северного моря.

Как сообщает Klaipedos nafta, оператор Клайпедского терминала сжиженного природного газа, KN была выбрана, предварительно до 31 марта 2024 года, для создания и эксплуатации системы учета газа и IT-инфраструктуры, необходимой для коммерческой эксплуатации будущего терминала.

Литовская компания также будет помогать Uniper в подготовке коммерческих логистических операций, оказывать помощь в отношении правил эксплуатации, включая адаптацию модели открытого доступа, консультировать по подготовке процедур резервирования мощностей на терминале и предоставлять другие услуги по эксплуатации терминала, адаптированные к потребностям клиента.

СПГ-терминал в Вильгельмсхафене, который создает Uniper, является первым проектом плавучего СПГ-терминала в Германии.

Целью проекта является построить терминал в рекордно короткие сроки и уже этой зимой ввести его в эксплуатацию, чтобы начать поставлять природный газ в страну.

Решение для терминала основано на технологии использования плавучего хранилища (FSRU), которое, как и FSRU в Литве, будет предоставлено и будет эксплуатироваться норвежской Hoegh LNG.

Годовая проектная пропускная способность терминала составляет 7,5 млрд кубометров природного газа, что соответствует более чем 8% потребности Германии в газе на 2021 год.

Фото: Klaipedos nafta